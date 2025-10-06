ЮНЕСКО избира нов генерален директор

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) започва процес по избиране на нов генерален директор, съобщава АП. Това се случва след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли страната от организацията, което предвещава голям бюджетен дефицит за агенцията.

Изпълнителният съвет на ЮНЕСКО започва гласуване в понеделник. Решението на съвета, който представлява 58 от 194-те държави членки на организацията, се очаква да бъде финализирано от общото събрание на организацията следващия месец.

В надпреварата за поста директор на ЮНЕСКО един срещу друг се изправят египетският професор и специалист по древна история Халед Ел-Енани и конгоанският икономист Фирмин Едуар Матоко, насърчавал образованието в бежански лагери.

Халед ел-Анани е работил като екскурзовод по древноегипетските обекти. Защитил е докторантура във Франция и е бил министър на туризма в Египет. Арабските държави отдавна желаят да оглавят ЮНЕСКО, а ел-Анани се смята за сериозен претендент за позицията. Африканският съюз и Арабската лига вече са заявили подкрепата си за кандидатурата му.

Ако бъде избран, той би продължил усилията на ЮНЕСКО за борба с антисемитизма и религиозната нетърпимост. Макар да няма опит в системата на ООН, неговите поддръжници твърдят, че е способен да взема трудни решения за реформи.

Кандидатът от Република Конго Фирмин Матоко е прекарал по-голямата част от кариерата си, работейки за ЮНЕСКО. Той е бил на част от мисия на организацията в Руанда през 90-те години, скоро след геноцида в страната, когато са убити между 500 000 и 800 000 души, предимно от етническата група тутси.

Матоко казва, че иска ЮНЕСКО да се отдръпне от политическото напрежение и да се съсредоточи върху технически решения. Той разказва как е помагал в обучението на учители в бежански лагер в Сомалия през 90-те години и как се е срещнал с една от тях години по-късно, след като някогашната бежанка е станала министър на образованието.

Матоко допълва, че е готов да съкрати работни места или програми, ако е необходимо, и обещава „бюджетна строгост“. Подобно на Ел-Енани, той иска да привлече повече средства от частния сектор, за да компенсира загубата на финансиране от САЩ и от страните от БРИКС.

Напускащата ръководителка на ЮНЕСКО Одри Азуле ръководеше усилията за възстановяване на древния иракски град Мосул, след като той беше опустошен от групировката „Ислямска държава“. Тя беше избрана през 2017 г., като преди нея генерален директор беше българката Ирина Бокова.

ЮНЕСКО отдавна е обвинявана в лошо управление и разхищение на средства. Тръмп твърди, че агенцията, която през 2011 г. прие Палестина за свой член, е твърде политизирана и антиизраелска. Междувременно гласуването идва в момент, когато цялата 80-годишна система на ООН е изправена пред финансови предизвикателства и задълбочаващи се разделения заради войните в Газа и Украйна.