Италианска вълна залива ''Синелибри'': Марио Мартоне, Валерия Голино и Тони Сервило в София (видео)

Втора поредна година „Синелибри“ представя италианско кино в рамките на модула Italian Screens, или „Ново италианско кино без граници“.

Програмата включва най-новите заглавия на някои от най-ярките съвременни режисьори – Марио Мартоне, Паоло Дженовезе, Николанджело Джелормини, Паоло Сорентино, както и специална документална прожекция, посветена на Джани Версаче.

Марио Мартоне открива италианската програма

Акцент в програмата е филмът „Навън“ (Fuori) на Марио Мартоне – многократно награждаван режисьор, сценарист и продуцент, считан за един от най-интересните и последователни творци в италианското кино и театър. Още с дебюта си „Смъртта на един неаполитански математик“ той печели Наградата на журито във Венеция (1992), а три години по-късно впечатлява критиката в Кан с „Тягостна любов“ по романа на Елена Феранте.

Мартоне лично ще открие второто издание на Italian Screens в София и ще представи филма си на 15 октомври от 19:00 ч. в кино „Люмиер“. Специален гост на събитието ще бъде Роберто Стабиле, ръководител на специалните проекти на легендарната киностудия Чинечита̀ и директор на международните отношения в ANICA.

Биографичната драма „Навън“ е вдъхновена от живота на Голиарда Сапиенца – една от най-значимите италиански писателки на XX век. Адаптация по романа „Университетът Ребибия“, филмът изследва духовната свобода на жената, противопоставена на строгите граници на реалността.

По думите на режисьора, това е „драматична среща между душевността на една жена и един митичен град – Рим, с неговата съзерцателна атмосфера и съмнителна свобода“.

Главната роля е поверена на Валерия Голино, чиято игра пресъздава силата, нежността и уязвимостта на Сапиенца.

Валерия Голино, Паоло Дженовезе и италианските премиери

Голино блести и в още едно премиерно заглавие от модула – „Радостта“ (La Gioia) на режисьора Николанджело Джелормини, номиниран за две награди на тазгодишния фестивал във Венеция. Филмът разказва необичайната връзка между самотна учителка и неин ученик, родена от социална безизходица и човешка жажда за близост.

Сред акцентите е и новият филм на Паоло Дженовезе – „Любовта е лудост“ (L’Amore è una follia), с участието на Едоардо Лео и Пилар Фолиати – романтична комедия за невъзможните съвпадения, на които любовта все пак устоява.

Читателите на OFFNews могат да си припомнят и предишното гостуване на режисьора на „Перфектни непознати“ в България във филмчето на Искра Ангелова, заснето по време на неговото участие в Синелибри преди две години.

От Версаче до Сорентино

Сред другите заглавия изпъква документалният филм „Джани Версаче: Императорът на мечтите“, дело на Мимо Калопрести. Лентата проследява детството и юношеството на модния дизайнер в Реджо Калабрия, първите му стъпки в света на модата и пътя към международната му слава. Премиерата е на 20 октомври в „Топлоцентрала“.

Интимната драма „Три сбогувания“ е новият филм на голямата испанска режисьорка Изабел Койшет, адаптация по роман на Микела Мурджа. „Ценителите на експерименталното кино ще оценят високо кинематографичната фантасмагория „Орфей“, осъвременена версия на мита за Орфей и Евридика, вдъхновена от творчеството на гениалния италиански писател Дино Будзати“, коментират от „Синелибри“.

Кулминацията на фестивала ще бъде на 24 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК, когато ще се състои церемонията по награждаване на „Синелибри“, последвана от националната премиера на „Помилване“ (La Grazia) – новата филмова творба на Паоло Сорентино, удостоена със седем отличия във Венеция и номинирана за „Златен лъв“. Главната роля е поверена на легендарния Тони Сервило, който ще бъде специален гост на вечерта и ще получи Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение.

Поради изключителния интерес към гостуването на актьора, е обявена и допълнителна среща с Тони Сервило – на 25 октомври от 14:00 ч. в кино „Люмиер“, последвана от ексклузивна прожекция на „Божественият“ на Сорентино и разговор с публиката.

Фестивал без граници

По традиция и тази есен Синелибри ще има паралелни издания в Пловдив (17 октомври – 2 ноември), Бургас (18–26 октомври), Габрово (23–26 октомври), Велико Търново (24 октомври – 2 ноември), Варна (18 октомври – 2 ноември) и Стара Загора (11–25 октомври).

Италианската програма на „Синелибри“ отново доказва, че културата няма граници – само страст, красота и безкраен диалог между кино и литература, между София и Рим.