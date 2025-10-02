Effie Awards България представя част от журито за 2025

Effie Awards България навлиза в своето 18-то издание и продължава да задава стандарта за ефективност в комуникациите. Наградите отличават най-значимото постижение в маркетинга - идеи, които работят - и със своята над 50-годишна история са символ на успеха, а у нас близо две десетилетия мотивират бранша да съчетава креативност и измерими резултати.

И тази година конкурсът отново събира в журито водещи професионалисти от комуникационни агенции, компании-рекламодатели, медии, агенции за пазарни проучвания, както и независими експерти. Те ще отличат кампаниите, които превръщат добрите идеи в измерими постижения.

Сред имената, които ще определят най-добрите кампании за 2025 година, са:

Ангел Искрев – Творчески директор и съосновател, proof.

Богдан Богомилов – Performance Marketing Expert

Борислав Кандов – Дигитален стратег, The Smarts

Грета Колева – Управляващ директор, Graffiti BBDO и Proximity Sofia

доц. д-р Даниела Кадийска – Преподавател, Нов български университет

Десислава Топалова - Маркетинг Мениджър Телевизионни канали, Nova Broadcasting Group

Димитър Стаматов – Експерт по маркетинг и комуникации

Доника Ризова – Комуникационен експерт

Елена Колева – Изследователски директор, Агенция Pragmatica

Ива Димова – Управляващ директор, Ipsos България

Иво Алтънов – Управляващ директор, Noble Graphics

Красимир Папазов - Редакционен директор, redlink.bg

Марчела Абрашева – Регионален управляващ директор за Югоизточна Европа, Kantar

Михаела Камишева – Executive Director, guts&brainsDDB

Огнян Бекяров – Ръководител Отдел “Връзки с клиенти”, Nitram

Радомир Иванов – Business & Creative Lead, Saatchi&Saatchi Sofia

Сибел Реджеб – Търговски директор, Икономедиа

Христо Петков - Бизнес директор, NEXT-DC

Юлиан Добрев – Основател и директор анализи, BluePoint Research and Consulting

Към тях ще се присъединят и още изтъкнати лица от бизнеса, чието представяне предстои скоро.

Крайният срок за кандидатстване е 7 октомври 2025 г. Кандидатурите ще бъдат оценявани през октомври и ноември, а победителите ще бъдат обявени на официална гала церемония на 3 декември 2025 г.

Наградите Effie® са златният стандарт за оценка на маркетинговата ефективност. Те отличават кампаниите и инициативите, които действително постигат резултати, насърчават иновациите и демонстрират как съчетаването на стратегия, креативност, медийно планиране и изпълнение може да доведе до изключителни постижения. Конкурсът обхваща всички комуникационни канали на българския пазар и цели да отличи най-значимите и успешни маркетингови практики, доказали ефективността си чрез измерими критерии.

Effie® България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провежда с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, както и Visa – златен спонсор.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

За повече информация посетете effiebulgaria.org.

За наградите Effie:

Effie е международно утвърден стандарт за успешно комуникиран бранд. Повече от 50 години наградите се радват на признание едновременно сред рекламодатели и рекламни агенции. Като глобален символ на успешна маркетингова комуникация, Effie фокусира вниманието върху най-ефективните идеи и насърчава разговор между клиент и агенция относно начините за създаване на работеща реклама.



За повече от 50 години спечелването на Effie се превърна в световен символ на постижение. Днес Effie празнува ефективността си в световен мащаб с над 55 програми, обхващащи над 125 пазара, включително Global Effie, регионални програми в Азиатско-тихоокеанския регион, Африка/Близкия изток, Европа и Латинска Америка и национални програми на Effie.



Стартирал през 2011 г., Effie Index разкрива най-ефективните агенции, клиенти и търговски марки в световен мащаб, регионално, на местни пазари и в продуктови категории. Индексът предоставя проницателен поглед върху това кой стои зад идеите, които работят по целия свят.



В България конкурсът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции. Той покрива всички комуникационни канали на българския пазар, за да отличи онези кампании и маркетинговите практики, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии.



Effie® и логото “E” са регистрирани марки на Effie Worldwide, Inc. и се използват с лиценз от БАКА. Всички права са запазени.