На днешния 23 ноември се навършват 110 години от една от най-значимите военни операции с българско участие през Първата световна война. На тази дата през 1916 г. съюзническата Дунавска армия форсира река Дунав при Свищов и започва настъплението към Букурещ. Операцията завършва с овладяването на румънската столица на 6 декември.

През лятото на 1916 г. Румъния влиза в Първата световна война на страната на Антантата. България, която воюва на страната на Централните сили, е изправена пред нов противник на север. Само три години по-рано, през 1913 г., Румъния се възползва от тежкото положение на България по време на Междусъюзническата война, навлиза на българска територия и впоследствие получава Южна Добруджа по силата на Букурещкия мирен договор.

През есента на 1916 г. обстановката вече е коренно различна. Трета българска армия, командвана първоначално от генерал Стефан Тошев, постига важни победи срещу румънските и руските войски в Добруджа. След превземането на Тутракан, успешните отбранителни боеве при Добрич и пробива при Кубадин съюзническите сили овладяват Кюстенджа и Черна вода. Тези успехи създават благоприятни условия за нова операция срещу Румъния.

За настъплението към Букурещ е сформирана Дунавската армия под командването на германския генерал Роберт Кош. В нейния състав влизат български, германски и османски съединения, а общото стратегическо ръководство на съюзническите сили в района се осъществява от фелдмаршал Август фон Макензен.

23 ноември 1916 г. - форсирането на Дунав

В ранните часове на 23 ноември започва преминаването на Дунав при Свищов. В първия ешелон участват германската 217-а пехотна дивизия и български части. Сред съединенията, включени в операцията, е и Сборната пехотна дивизия, свързана с името на генерал Тодор Кантарджиев.

Преминаването се извършва с лодки, салове и други плавателни средства, като австро-унгарската Дунавска флотилия оказва съдействие за осигуряването на операцията. Още през първия ден съюзническите войски овладяват румънския град Зимнич и установяват плацдарм на северния бряг.

На 24 ноември е изграден понтонен мост, който позволява прехвърлянето на допълнителни войски, артилерия и снабдяване. В настъплението участват 1-ва Софийска пехотна дивизия, 12-а пехотна дивизия и османската 26-а пехотна дивизия.

Българските войски по пътя към Букурещ

Операцията е част от по-широк съюзнически план за разгром на румънските сили във Влашко. Докато Дунавската армия настъпва от юг, германската Девета армия под командването на генерал Ерих фон Фалкенхайн напредва от запад през Карпатите.

Румънското командване предприема опит да спре настъплението и да защити столицата. В края на ноември и началото на декември се разгръщат тежки сражения в района на реките Няжлов и Арджеш. Въпреки румънската съпротива съюзническите войски успяват да продължат настъплението.

На 6 декември 1916 г. Букурещ е овладян от войските на Централните сили. Румънското правителство и кралският двор се изтеглят в Яш, а румънската армия продължава съпротивата си в Молдова с подкрепата на Русия.

България воюва и срещу Руската империя

Една от важните особености на кампанията от 1916 г. е прякото участие на руската императорска армия във военните действия срещу България.

Докато българските части участват в настъплението към Букурещ, на Добруджанския фронт продължават сраженията срещу руските войски.

На самия 23 ноември 1916 г. 35-и и 36-и пехотен полк водят тежки боеве срещу руски части. При село Естер позициите на 35-и полк са атакувани от 11-и и 12-и руски стрелкови полк. Българските войници отблъскват атаката с контраудар. Същевременно 36-и полк води ожесточени сражения при Бериш тепе срещу 117-и Ярославски пехотен полк.

Тези събития са част от историческия факт, че през Първата световна война България и Руската империя се намират на противоположни страни на фронта.

110 години по-късно

Настъплението към Букурещ е сред големите операции на българската армия през Първата световна война. То показва способността на българските войски да участват в мащабни съюзнически действия извън пределите на страната, след вече постигнатите победи в Добруджа.

Войната срещу Румъния обаче не приключва с падането на Букурещ. Боевете продължават и през следващите месеци, а окончателното връщане на Южна Добруджа в пределите на България става едва през 1940 г. с Крайовската спогодба.

Днес, 110 години след форсирането на Дунав при Свищов, тази операция остава важна страница от българската военна история и от участието на България в Първата световна война.

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