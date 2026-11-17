На 17 ноември 1989 г. започва Нежната революция в Чехословакия, която само за няколко седмици слага край на четири десетилетия комунистическо управление. Двадесет и една години след смазването на Пражката пролет от войските на Варшавския договор чехи и словаци отново излизат по улиците, този път решени да доведат борбата за свобода докрай.

През август 1968 г. съветските танкове нахлуват в Чехословакия, за да потушат реформите на Александър Дубчек и опита за изграждане на т.нар. ''социализъм с човешко лице''. Във военната интервенция участват и български части. Окупацията отнема човешки животи, а последвалата ''нормализация'' връща цензурата, политическите репресии и пълния контрол на комунистическата партия.

Но съпротивата не изчезва. Пражката пролет оставя след себе си поколение, което помни съветската окупация и отказва да приеме, че свободата трябва да бъде подчинена на Москва. Дисидентското движение, включително инициативата ''Харта 77'', продължава да защитава човешките права въпреки преследванията на режима.

На 17 ноември 1989 г. хиляди студенти излизат на демонстрация в Прага. Поводът е 50-годишнината от нацистките репресии срещу чешките студенти и паметта на Ян Оплетал, починал след раняване при антинацистки протест през 1939 г. Мирното шествие прераства в протест срещу комунистическата власт, а силите за сигурност го разпръсват с насилие.

Прага, ноември 1989 г. Граждани палят свещи по време на Нежната революция, довела до падането на комунистическия режим в Чехословакия. На плаката се чете: Независимо дали ни харесва, или не, това е краят

Вместо да уплаши обществото, полицейската жестокост предизвиква нова вълна от недоволство. Студенти, преподаватели, артисти и работници се включват в протестите. Стотици хиляди изпълват улиците на Прага и други градове, а дрънченето на ключове се превръща в символ на края на режима.

На 19 ноември е създаден ''Граждански форум'', в който водеща роля има дисидентът и драматург Вацлав Хавел. На 27 ноември страната е обхваната от двучасова обща стачка. Под натиска на масовите демонстрации комунистическото ръководство отстъпва. На 29 ноември парламентът премахва конституционно гарантираната ръководна роля на комунистическата партия, а на 29 декември Вацлав Хавел е избран за президент на Чехословакия.

Режимът, който през 1968 г. оцелява благодарение на съветските танкове, рухва през 1989 г. под натиска на собственото си общество.

Жертвите на Пражката пролет не са забравени

Пътят към свободата обаче има своята висока цена. През 1968 г. съветската окупация отнема живота на десетки невинни граждани. Сред жертвите са 19-годишният студент Владимир Хнулик, застрелян край сградата на Чехословашкото радио, Ян Баборовски, изгорял в жилището си, Йозеф Хануш, убит от стрелба в собствения си дом, и 25-годишната Марие Хароуска, простреляна в Прага, която умира няколко дни по-късно.

Сред загиналите са още Милан Кадлец, Ярослав Кубеш, Иржи Клапка и Мирослав Беранек. Това са само част от имената на хората, станали жертви на военната интервенция и окупацията.

По данни на чешкия Институт за изследване на тоталитарните режими 108 души загиват вследствие на окупацията до края на 1968 г., а около 500 са тежко ранени. По-късни изследвания и мемориални списъци посочват и по-високи числа според обхвата на включените жертви.

Двадесет и една години по-късно чехи и словаци показват, че паметта за Пражката пролет не е изчезнала. Нежната революция доказва силата на организираното гражданско общество и масовата ненасилствена съпротива. Комунистическият режим не рухва просто защото настъпват промени в Москва, а и защото стотици хиляди граждани излизат по улиците и настояват за край на еднопартийната диктатура.

37 години по-късно Нежната революция остава един от най-ярките примери в европейската история за това как общество, преживяло окупация, репресии и десетилетия политически контрол, успява да си върне свободата.

Следете новините ни в :