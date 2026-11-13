Милошев: Останките на Гаврил Радомир и Иван Владислав се съхраняват в Националния исторически музей

На 30 септември Министерството на културата и Национланият исторически музей организираха посрещането на тленните останки на царете Гавраил Радомир и Иван Владислав и приемането по надлежния ред за съхранение, обясни министърът на културата Евтим Милошев по време на петъчния парламентарен контрол.

На този етап е въведен ограничителен режим със заповед на министъра за достъп до останките, определен само за служители на музея. Предприетите административни действия са с цел осигуряване на оптимални условия за съхранение при изришно регламентирани условия. В министерството не са предприемани действия за извършване на нови изследвания или за повторно погребване на останки.

Милошев заяви, че министерството разглежда въпроса с необходимото внимание и отговорност към историческото значение на останките.

Министърът коментира и състоянието на крепостните стени на "Турско кале" във Видин, където след проверка бяха установени дефектирали елементи и материали. По думите му Националният институт за недвижимо културно наследство е върнал два пъти на Областната администрация във Видин проектната документация заради непълноти и несъответствия. Дейностите могат да започнат след приключване на процедурата по съгласуване и представяне на пълна документация.

Милошев потвърди и че Министерството на културата търси близо 732 хил. евро за довършването на концертна зала "Проф. Иван Вульпе" в Бургас, но все още няма осигурено финансиране. Ведомството е получило предложение от кмета на Община Бургас за съвместни действия по осигуряване на финансовия ресурс и финализиране на проекта, обясни министърът.

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