Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура. Затова доверието в тях пада драстично (видео)

В студиото на OFFNews гостува писателят, сценарист и актьор Иво Сиромахов. Той напусна екипа на Слави Трифонов, с който работеше над 20 години. Причината е мракобесният законопроект на ИТН за промени в НК, според които може да се лежи в затвора от 1 до 6 години, за разпространяване на лична информация. Разговаряхме за свободата на словото и значението ѝ за демокрацията, за това тук ли е "Новото начало" и какво всъщност обича да прави Сиромахов напоследък.

Писателят е на мнение, че е много положителна тенденцията да има много медийни канали, в които могат да се чуят различни гледни точки. “За медиите съм на принципа на Мечо Пух - колкото повече, толкова по-добре”, пошегува се той. Сиромахов заяви, че официалните медии дават думата само на няколко подбрани хора:

"Цари тежка цензура. Там се подбират много внимателно темите. Гостуват едни пет човека, които винаги говорят правилните тези и много се стараят всеки път да ги защитават още по-пламенно. Очевидно, за да си изкарат хонорара."

Според него това е причината доверието в големите медии да пада драстично, докато интернет дава повече възможности - и на журналистите, и на аудиторията им.

Иво Сиромахов каза, че "ДПС-Ново начало" няма никакво желание да участва видимо във властта, защото тогава биха носили отговорност:

“Новото начало е дошло и скоро няма да си отиде, защото има много голяма парламентарна подкрепа. Обществена - не знам дали има. Всичките са се прегърнали и изглеждат стабилни, защото далаверата винаги най-много обединява хората.”

Той е на мнение, че някой от участниците в новата сглобка не изглежда особено щастлив от участието си в нея:

"Едни оклюмали изглеждат. Те знаят в какво участват и не се самозаблуждават за собствената си роля. Те знаят в каква помия газят. Все си задавам въпроса - тези хора нямат ли деца? Как ще оставят ограбена държава на децата си. (...) Себе си можеш да излъжеш, но не и децата си."

"Имам чувството, че хоризонтът на това правителство е една седмица. Да издържим до неделя!", пошегува се Сиромахов и попита управляващите защо пак ще се вдигат заплатите на полицаите с новия бюджет: “За революция ли се готвите?”.

Коментира, че в нормално функциониращите демокрации хората влизат в политиката, за да дават, но че в България е обратното - влизат в политиката, за да вземат.

Писателят разказа, че най-голямо щастие в момента му носи да ходи в училища из страна да чете своите книги на децата.

"Искам да се срещам с деца по училищата и да им чета приказки, това правя почти всяка седмица. Изключително удоволствие е - децата са истинско чудо. Особено децата, на които чета - от 1. до 4. клас. Те са любопитни, отворени, свободни, задават всякакви въпроси, и то такива важни! Например: "Срещал ли сте бухал?". "Страх ли ви е от мечки?" или "Кое ви е третото най-любимо влечуго?". Виждам в това смисъл - трябва да им отделяме повече внимание. Мисля, че може да бъдат нашият път към спасението. Ако погледнем света през техните очи и си кажем какво искаме да им оставим - може би ще бъдем и ние по-добри хора. Във всяко отношение", заяви Иво Сиромахов.

Добави, че продължава своята театрална дейност и има идеи за киното, които скоро ще обсъди.

Целия разговор можете да чуете във видеото. Абонирайте се за подкаста на OFFNews YouTube за още интересни разговори!