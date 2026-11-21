Тол камерите в България може да получат много по-широка роля от досегашната. В рамките на подготвяната реформа за пътна безопасност се предвижда изграждането на дигитално ядро, което да обединява информация от различни държавни регистри и технически средства за наблюдение. Идеята е нарушенията да се установяват по-бързо, а полицейските патрули да получават конкретни сигнали за превозни средства, за които има основания за проверка.

Дигиталното ядро ще използва информацията от тол системата, като я обединява с данни от МВР, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Митници“ и регистрите за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Целта е тази информация да се анализира в реално време и да подпомага по-бързото установяване на нарушения.

При наличие на данни за нарушение се предвижда информацията да бъде отразявана в електронен доказателствен запис и да достига като сигнал до таблетите на полицейските екипи. Така служителите на терен ще разполагат с предварителна информация за превозните средства, за които има основания за проверка, и ще могат да насочват контрола към конкретни случаи.

Особено големи възможности се очертават при контрола на тежкотоварните автомобили. Съществуващата технология WIM (Weigh-in-Motion) вече позволява измерване на теглото им в движение, без да е необходимо да спират. Наред с това се планират тестове за дистанционно отчитане на информация от тахографите, които регистрират времето за управление и почивка на водачите. Предвижда се и надграждане на технологичните възможности с решения за проверка на геометрията, налягането и износването на грайфера на гумите.

Това би позволило да се установяват претоварени камиони, неспазване на задължителните почивки и технически проблеми, без непременно да се спира целият поток от автомобили. При наличие на риск обаче информацията ще може да бъде използвана за насочване на полицейски екип към конкретното превозно средство.

Промени се обсъждат и при връчването на санкции. Предвижда се по-широко използване на електронни механизми, включително Системата за сигурно електронно връчване и електронен печат, с цел по-ефективно администриране на процеса и ограничаване на възможностите за избягване на отговорност. Конкретните процедури ще зависят от предвидените нормативни промени.

Технологичният модел разкрива нови възможности, но поставя и важни въпроси. Как ще се гарантира точността на информацията, въз основа на която се насочват проверките? Как ще се осигурява сигурното и законосъобразно обработване на данните? И как ще се избягват случаи, при които неточна или непълна информация води до необоснована проверка?

Дигитализацията може да направи пътния контрол значително по-ефективен, ако технологичните решения бъдат съчетани с ясни правила и добра координация между институциите. В крайна сметка най-важният резултат няма да бъде количеството обработена информация, а дали тя помага за по-навременното установяване на нарушенията и за по-безопасно движение по пътищата.

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