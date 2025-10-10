ЕК ще отпусне 7,4 млн. евро на стопаните с измръзнала през пролетта реколта

Премиерът Росен Желязков откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1 към напоителна система „Тракиец” край хасковското село Конуш заедно с европейския комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен.

На церемонията присъстваха също министърът на земеделието и храните Георги Тахов и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Развитието на селските райони е "вторият стълб" на общата селскостопанска политика на ЕС.

През 2024 г. от аграрното министерство обявиха, че с ремонта площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до 39 070 декара. С реконструкцията се цели намаляване на загубите на вода и подобряване на проводимостта на канала, който е с дължина 47,515 километра.

Ще бъдат подавани по-големи водни количества и съответно ще има увеличаване на поливните площи, както и предотвратяване на наводняване на прилежащи земеделски земи. Водоразпределението и експлоатацията на канала също ще бъдат подобрени чрез създаване на условия за по-лесно почистване.

Премиерът Желязков заяви, че в следващите две години по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони предстои приобщаване на близо милион декара земи за напояване, а програмата с финансиране от държавния бюджет ще даде възможност площите да достигнат до 2,4 млн. декара.

Шефът на "Напоителни системи" Снежина Динева каза, че до края на годината се очаква започване на нови 35 проекта по Стратегическия план. По думите ѝ вече са изпълнени 24 проекта - рехабилитирани са главни напоителни и магистрални канали, помпени станции и изравнителни. Общият постигнат ефект е доставка на водни маси за напояване на още 200 хиляди декара. През поливен сезон 2025 година дружеството е доставило водни маси за общо 390 хиляди декара земеделски площи.

Министър Тахов допълни, че по Стратегическия план са предвидени още 100 млн. евро, които ще бъдат вложени в напоителна инфраструктура, а до 2028 година инвестициите ще нараснат до над 1,5 млрд. лв., с което напояваните площи в страната ще се увеличат с над 2,5 млн. декара.

"За вашите стопани, чиято реколта пострада от измръзване тази пролет, са осигурени 7,4 милиона евро, с които те да покрият щетите", заяви европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен.

Той посочи, че с изменението на климата в глобален мащаб проблемите зачестяват, а с такива напоителни съоръжения като откритото работата на земеделците се улеснява и с взаимната помощ между ЕС и България те могат да се справят с тези последици.

Хансен се обърна към земеделските стопани с думите, че именно те са тези, които дават възможност да имаме продоволствено осигуряване. "Вие се намирате на фронтовата линия, осигурявайки необходимото продоволствие."

Помощ за българските земеделци

Днес Европейската комисия (ЕК) прие предложение за предоставяне на близо 50 милиона евро от селскостопанския резерв за подпомагане на производителите на плодове, ядки и зеленчуци в България, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния, които наскоро претърпяха значителни щети от неблагоприятни климатични явления.

След одобрение от държавите членки в предложението на Комисията се разпределят 7,4 милиона евро за България, 4,2 милиона евро за Латвия, 1,1 милиона евро за Литва, 10,8 милиона евро за Унгария, 14,8 милиона евро за Полша и 11,5 милиона евро за Румъния. Държавите могат да допълнят тази подкрепа от ЕС с до 200% с национални средства.

В шестте страни късните слани, последвани от градушки или проливни дъждове, унищожават големи части от реколтата от плодове, зеленчуци, ядки и семена.

През пролетта на 2025 г. в България се наблюдаваше необичайно време, което започна с високи температури през февруари, което накара овощните дървета да цъфтят твърде рано. Студът и сланата, които последваха през март и април, повредиха много култури, особено бадеми, ябълки, кайсии, череши, праскови, круши, сини сливи и орехи.

За да бъде извънредната мярка ефективна, е важно бенефициерите да получат бързо спешната финансова подкрепа. Плащанията по нея трябва да бъдат извършени до 30 април 2026 г. По селскостопанския резерв в настоящата обща селскостопанска политика (2023—2027 г.) са налични 450 милиона евро годишно.