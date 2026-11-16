Сделките, извършени от президента на САЩ Доналд Тръмп през тази година, показват, че към края на август той е притежавал акции на Nvidia на стойност между 13 и 62 милиона долара. Това съобщи в. "Вашингтон пост", позовавайки се на собствен анализ на финансовите декларации на Тръмп, цитиран от Ройтерс.

От изданието отбелязват, че данните не обхващат сделки от последните два месеца поради забавяне при отчитането. Посочва се също, че притежаваните от Тръмп акции в Nvidia са значително повече в сравнение с тези за между 615 000 до 1,3 млн. долара, обявена в края на 2024 г.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди информацията на "Вашингтон пост". От Белия дом и Nvidia не са отговорили още на запитванията на Ройтерс за коментар.

Тази информация се появява на фона на засилен интерес към Nvidia и връзките ѝ с администрацията на Тръмп. Миналата седмица съоснователят на Nvidia Дженсън Хуанг подаде оставка като главен изпълнителен директор, след като избухна скандал, свързан с отношенията му с китайската бизнес дама Алис Хуанг, заподозряна от американските власти, че е шпионин на Пекин.

"Уолстрийт джърнъл" пък съобщи, че администрацията на Тръмп планира да определи Nvidia и още над двадесет компании в сферата на изкуствения интелект като "национални шампиони".

Дженсън Хуанг е един от най-близките съюзници на Тръмп в Силициевата долина, като връзката между двамата датира поне от 2025 г. Репортер на Ройтерс е забелязал името на Хуанг на екрана на телефона на Тръмп по време на разговор през декември.

През същия месец Тръмп заяви, че САЩ ще разрешат на Nvidia да изнася за Китай своите процесори H200 (вторите по мощност чипове на компанията за изкуствен интелект), като върху тези продажби ще бъде наложена такса от 25%.

Предстои Nvidia да представи финансовите си резултати за тримесечието след края на търговията на Уолстрийт във вторник.

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