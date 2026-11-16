Министерството на търговията на САЩ обяви ново правило, което цели да предотврати заобикалянето на ограниченията за достъп до съвременни чипове за изкуствен интелект (ИИ) чрез използване на центрове за данни в трети държави.

„Правилото е предназначено да гарантира, че съществуващите ограничения за достъп до чувствителни американски технологии не могат да бъдат заобиколени чрез споразумения за отдалечени изчисления, включващи центрове за данни в трети страни“, заяви министерството, цитирано от Ройтес и БТА.

Новото правило е насочено към достъпа до изчислителната мощност на тези чипове, когато те остават в център за данни в трета държава. При такъв достъп клиентът може да използва чиповете от разстояние, без да ги купува или внася.

Мярката може да ограничи достъпа на Китай до съвременни чипове за ИИ. Тя бе обявена в деня, в който американският президент Доналд Тръмп заминава на посещение в Азия. Програмата му включва среща с китайския президент Си Дзинпин в Китай, както и други държавни лидери.

Вашингтон въведе ограничения за износа на високопроизводителни чипове и оборудване за производство на полупроводници за Китай през октомври 2022 г. и ги затегна година по-късно. Тогава американското Министерство на търговията промени техническите критерии за издаване на лиценз за износ и разшири обхвата на контрола до допълнителни държави, за да ограничи заобикалянето на правилата. Вашингтон обоснова мерките със съображения за националната сигурност, включително възможността чиповете да се използват за военни цели.

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