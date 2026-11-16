Унгарският премиер Петер Мадяр призова депутатите от опозиционните партии ФИДЕС и Християндемократическата народна партия да подадат оставки, след като властите откриха близо 20 милиона долара в брой при разследване за подкупи срещу министър от предишно правителство на Виктор Орбан.

В реч с остър тон пред парламента Мадяр, който свали Орбан от власт след 16-годишно управление на изборите през април и обеща да разследва предполагаемата корупция по време на неговото управление, заяви, че скандалът е само "върхът на айсберга" и борбата му срещу корупцията ще продължи.

В петък властите откриха близо 20 милиона долара в брой при разследване за подкупи срещу Миклош Шестак, който беше министър в правителството на Орбан. Част от парите бяха заровени в гористи местности, а други бяха укрити в селскостопански постройки и складове.

Откриването на парите е поредният случай от серия разследвания за корупция срещу бивши представители на управлението на Орбан. Друг бивш министър и бившият управител на централната банка Дьорд Матолчи, съюзник на Орбан, са арестувани по обвинения в корупция, които отричат.

Две неотдавнашни социологически проучвания показват, че партията на Мадяр "Тиса" увеличава преднината си пред ФИДЕС от септември насам.

"Ако ви е останала поне капка почтеност, ви призовавам да проявите смелост, да се извините на унгарския народ и след това да се откажете от депутатските си мандати", заяви Мадяр пред парламента, преди депутатите да започнат тази седмица обсъждането на бюджета за 2027 г.

По-рано ФИДЕС написа във Фейсбук, че се надява Шестак да няма връзка с откритите пари. Шестак, който беше министър на развитието в правителството на Орбан от 2014 до 2018 г., отрече да е извършил нарушения.

Орбан също отрече обвиненията в корупция.

Председателят на парламентарната група на ФИДЕС Янош Бока каза, че всяка злоупотреба с публични средства е неприемлива и че независим съд трябва да се произнесе по случая.

Депутатът Бенце Ретвари от Християндемократическата народна партия, която беше коалиционен партньор на ФИДЕС, заяви пред парламента, че партията му отхвърля опитите на Мадяр да я осъди въз основа на принципа на "колективната вина".

Много унгарци обаче бяха възмутени от кадрите, на които се виждаха огромни купчини банкноти, подредени от властите по време на разследването, в момент, когато икономиката на страната се опитва да се възстанови след години на застой.

"Бях смаяна, когато видях всички тези милиарди форинти, изровени от горите. Сякаш страната се намира в научнофантастичен филм", каза жителката на Будапеща Нора Сюч, цитирана от Ройтерс и БТА.

Проучване на социологическия център "21 Рисърч Сентър", публикувано днес, показва, че подкрепата за "Тиса" сред избирателите с определени политически предпочитания е достигнала 65% спрямо 60% през септември. Подкрепата за ФИДЕС е спаднала до 24% от 26%.

Социологическата агенция "Медиан", която правилно прогнозира резултата от изборите през април, посочи в проучване миналата седмица, че подкрепата за "Тиса" е нараснала до 55% спрямо 54% през септември, докато тази за ФИДЕС е намаляла до 16% от 22% два месеца по-рано.

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