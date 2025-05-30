Премахване на кърлеж, гипсиране или алергична реакция - какво плаща НЗОК

Заплаща ли Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за премахване на кърлеж, бенка, при поставяне на гипс или при алергична реакция - са част от често задаваните въпроси към здравния фонд. Информационната кампания "НЗОК за теб" дава отговор на тези и други питания на здравноосигурените лица.

Има ли право личният лекар да извършва преглед на малолетни без присъствието на родител?

Амбулаторният лист от прегледа на малолетни и непълнолетни лица се подписва от родител, приемен родител или настойник, което означава, че прегледът се осъществява само в негово присъствие.

Влиза ли в задълженията на личния лекар да извършва гинекологичен преглед на жените от пациентската му листа?

Съгласно Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, в дейността на общопрактикуващия лекар не влиза гинекологичен преглед.

В дейностите на личния лекар от „Акушерство и гинекология“ са включени изследванията на млечни жлези и женски гениталии чрез: мануално изследване на млечните жлези; изследване на гинекологичен статус при бременни, на които се провежда наблюдение на бременността; вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване от гинеколог.

Акушер-гинекологът извършва оценка на вторични полови белези; интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност; антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите); мануално асистиране при спонтанно раждане.

Ваденето на кърлеж влиза ли в пакета дейности, заплащани от НЗОК?

Тъй като кърлежите са потенциални преносители на инфекциозни болести като: Лаймска болест, Марсилска треска, Ку-треска и Кримска хеморагична треска, при ухапване от кърлеж е нужно да бъде направена консултация с лекар за отстраняването му. Необходимите медицински дейности следва да бъдат преценени от лекаря, оказващ медицинска помощ, за всеки конкретен случай.

Що се отнася до заплащането от пациента за изваждането на кърлеж, той може да се обърне към своя личен лекар и оказаната помощ да бъде безплатна. По преценка и при необходимост, личният лекар би могъл да издаде направление към всеки специалист от извънболничната специализирана помощ, сключил договор с НЗОК. При липса на направление извършените прегледи се заплащат.

Когато се налага да се направят строго специфични серологични изследвания за инфекциозни заболявания, предавани от кърлежи, те не се заплащат от НЗОК.

Трябва ли пациентът да заплати поставянето на гипс?

Ако личният лекар е насочил пациента с направление към лекар специалист по ортопедия и травматология, сключил договор с НЗОК, той не заплаща за имобилизацията на ръката и за гипсовата превръзка, освен потребителска такса за прегледа, тъй като в пакета дейности на лекаря специалист са включени различни по вид манипулации: превръзки; имобилизация на крайници; закрито наместване на фрактури; отстраняване на шини и гипсови превръзки.

Възможно е да бъде поискано заплащане, ако не става дума за обикновен гипс, за който НЗОК заплаща, а за по-съвременни средства за обездвижване. Те могат да бъдат водоустойчиви, по-олекотени, и т.н., но не се заплащат от НЗОК.

Трябва ли да бъде заплатено на личния лекар поставянето на мускулната инжекция?

В пакета от медицински дейности, които изпълняват както общопрактикуващият (личният) лекар, така и лекарят специалист, е включено и задължението да назначават и изпълняват различни по вид манипулации, сред които е и поставянето на инжекции - подкожни, мускулни, венозни (съгласно Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В този случай, съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурените лица дължат на лекаря, сключил договор с НЗОК, единствено сума, определена с постановление на Министерския съвет (т.нар. „потребителска такса“) по чл.37, ал.1 от ЗЗО, освен ако не са освободени от нея.

Могат ли да се премахнат бенки по клинична пътека?

Обикновено оперативното лечение на доказани доброкачествени новообразувания (бенки) се провежда амбулаторно, с локална анестезия (местна упойка) и не е необходима хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ. Тези дейности се извършват от лекар със специалност „Хирургия“. В пакета на лекаря специалист по кожни болести е включена високоспециализирана медицинска дейност - „Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори“, за която няма да заплащате, ако специалистът има сключен договор за извършването ѝ с НЗОК/РЗОК и, разбира се, е преценил, че това е необходимо.

Въпросите трябва да се зададат на лекуващия лекар, който ще реши какво е необходимо да се предприеме в конкретния случай. Личният лека преценява дали е необходима консултация със специалист хирург или със специалист по кожни болести, и при необходимост, ще Ви издаде направление.

Възможно ли е премахването на брадавици по здравна каса?

Общопрактикуващият (личният) лекар издава, при необходимост, направление към лекар специалист по Кожни болести. След преглед и по преценка на лекаря специалист, може да бъде извършена „Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори“, която НЗОК заплаща.

Назначава се от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А), който е сключил договор за нея с НЗОК. Процедурата не се заплаща от пациента.

Може ли процедурата за премахване на кокоши трън да бъде извършена по Здравна каса?

Най-често прилаганият метод за разрушаване на кокошия трън е криотерапията (лечение чрез студ) с течен азот, чиято температура е –196 С.

НЗОК заплаща процедурата в извънболничната помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) и специалистът е сключил договор за тази дейност.

Поема ли изцяло Здравната каса лечението на липом или пациентът трябва да доплаща част от него?

НЗОК заплаща оперативното лечение на липоми в рамките на амбулаторна процедура № 26 „Амбулаторни хирургични процедури“. Лечението на липом се провежда амбулаторно, с местна упойка и не е необходима хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ.

Тези дейности може да се извършват от лекар специалист от извънболничната помощ със специалност „Хирургия“ и се отчитат и заплащат от НЗОК с направление за консултация и съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК № 3), при първично или вторично посещение в лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия. НЗОК заплаща за процедури за отстраняване на доброкачествени тумори в извънболничната помощ. В пакета дейности на лекаря специалист по хирургия има процедури за премахване при повърхностно разположени процеси и туморни образувания.

Заплаща ли Здравната каса премахването на полипи от носната кухина?

В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща за „Отстраняване на полипи от носната кухина“. Тази дейност е включена в пакета на лекар със специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ (с код 21.31), сключил договор с НЗОК за извършването ѝ. В болничната медицинска помощ НЗОК заплаща за Амбулаторна процедура № 18 „Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“.

Отстраняване на полип в околоносните кухини може да се извърши в рамките на клинична пътека № 137 „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност“. НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека с изключение на някои медицински изделия (посочени в алгоритъма на клиничната пътека), за които може да бъде поискано заплащане.

Заплаща ли НЗОК тестове за алергия към видове мухъл и плесени?

Личният лекар издава направление (бл. МЗ-НЗОК № 3) за консултация със специалист алерголог. Специалистът извършва преглед и назначава, по преценка и при необходимост, съответното изследване. НЗОК заплаща за „Кожно-алергично тестуване“ (с код Z01.5) от пакет „Клинична алергология“, ако дейността е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) и лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за конкретния вид дейност.

В пакета на лекаря алерголог е включен и „Орален провокационен тест с медикаменти“, за който НЗОК заплаща. Касата заплаща и за „Назален провокационен тест с медиатори“ и „Бронхопровокационен тест с метахолин“, ако дейността е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) и лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за конкретния вид високоспециализирана дейност.

НЗОК не заплаща „Кръвен тест за алергии“.