''Капитал'': Пета градска болница ще плаща над 25 млн. лв. за наем на апарат, който струва 7 млн. лв.

Софийската общинска болница "Княгиня Клементина", по-известна като Пета градска, ще плаща над 25 млн. лв. за наем на апарат, който може да купи за 7 млн. лв., установи разследване на Десислава Николова от "Капитал".

До внушителния разход за наем се стига след сложна процедура, подобна на наем, в която болницата "купува" изследванията от апарата и консумативите за тях. В случая частна фирма притежава (като собствен или на лизинг) апарата, който е монтиран в болницата.

Фирмата купува радиофармацевтиците за всяко изследване, сервизира, плаща допълнително на персонала да прави изследванията и накрая дава 20% от заработеното на болницата, която всъщност е единственият ѝ клиент. Пета градска получава финансиране от здравната каса за всяко изследване и реално плаща 80% от цената на частната фирма, тъй като 20% се връщат обратно.

Тази схема работи в общинската болница от 2018 г. и сега се подновява с поредната поръчка. Разликата е, че всички останали клиники в другите 12 болници, които провеждат високоспециализираното изследване, вече са закупили такъв апарат и организират сами изследванията.



Пета градска болница обаче държи да ги "купува" от частна фирма. Нещо повече - ако за предходните три години за това са били платени 6 млн. лв., според новата поръчка през следващите три ще се платят 25.2 млн. лв. (и двете с ДДС).

Фрапиращо е и това, че самата болница има приходи 19 млн. лв., с 1 млн. лв. печалба през 2023 г. Така излиза, че тя е готова да отделя над една трета от приходите за въпросния "наем", вместо да си купи апарата. По информация от пазара чисто нов ПЕТ/КТ струва 4-5 или максимум 7 млн. лв. (ако е последен модел от тази година), а цената на консумативите е около 1 млн. лв. за три години. Това означава, че болницата може да спести десетки милиони в следващите години, ако закупи апаратура, вместо да продължава да плаща на външна фирма, пише "Капитал".

Онкологично отделение няма - ПЕТ-скен има

"Основният въпрос в този казус е защо болница, която няма онкологично отделение, има Отделение по нуклеарна медицина", коментира пред OFFNews народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" д-р Александър Симидчиев, който е и заместник-председател на Комисията по здравеопазването в парламента.

По думите му цитираната в разследването медико-диагностична лаборатория "Полискан", чийто ПЕТ-скен се предоставя за ползване от болницата, е основана през 2017 г. от д-р Надежда Стоева, в момента началник на диагностично-консултативния център към болницата. Данните се потвърждават и от професионалната ѝ визитка в сайта на МБАЛ "Княгиня Клементина". Д-р Стоева е сестра на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов.

"Д-р Стоева е оглавявала "Полискан" няколко месеца, време през което, лабораторията е сключила проблемния договор с болницата", казва д-р Симидчиев. По думите му, ако поръчката е одобрена през 2017 година от СОС без възражения, нищо не налага тя да бъде предоговаряна след като няма нов апарат и нов бизнес план.

Политически действия в услуга на частните болници

Политически действия, които обслужват интересите на частните болници – така коментира фактите по разследването председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности към СОС Ваня Григорова.

Тя уточни, че в случая става дума за договор за предоставяне на ПЕТ-скен на болницата, при който средствата се разделят между болницата и фирмата наемодател. Договорът е сключен за първи път през 2018 г. и от него, в момента, болницата генерира приход от 110-120 000 лв. месечно. Собственикът плаща изотопите, които се използват при изследването, уточни председателят на ресорната комисия в СОС. "Лошо ли е една общинска болница да генерира такъв приход?", риторично запита тя.

Григорова обясни, че фактите по договора са били представени на "балансова комисия", но тогава не е имало реакция от столичните общинари, не са били зададени въпроси по поръчката, единственият човек, който е имал питания по нея е била тя. По думите ѝ това е единствената общинска болница, която има такъв апарат.

"Сериозно обмислям да внеса доклад за закупуване на ПЕТ-скенер, за да видя дали колегите ще са съгласни с това предложение, при положение, че общият бюджет за общинските болници за тази година е в размер на 5 млн., а за скенера трябва да се отделят 7 млн. лв., коментира пред OFFNews тя и уточни, че цитираната сума от 25,2 млн. лв. е прогнозна.



"През 2018 г. когато е сключен договорът, за месец са били изследвани 452 пациенти, през юни тази година те са били 1677, при това апаратът се обслужва на една смяна, тъй като болницата все още не е намерила специалисти, които да поемат втора смяна на апарата", каза още тя.

По-ефективно е да се закупи апарат на болницата

"По-ефективно е да се закупи апаратът, но това не може да стане с пари от бюджета на столицата. Може да се обмисли вариант за отпускане на кредит на болницата или финансиране по друг начин, както се закупи скенер на Александровска болница със пари от ПВУ например. В този смисъл, ако г-жа Григорова внесе доклад за закупуване на пет скенер с общински средства едва ли ще намери подкрепа", каза пред OFFNews зам.-председателят на комисията от ПП-ДБ Саад Алуани.

Аз бях изненадан, че има такава обществена поръчка на база договор от 2021 г. За това научихме от медиите. Изборът на нов директор на Пета градска болница премина под натиска на ГЕРБ, които направиха всичко възможно други потенциални кандидати да се откажат. Веднага след назначаването му беше пусната тази обществена поръчка. Макар и прогнозни, средствата от 25,2 млн. лв. ще доведат до сериозни пропуснати ползи от болницата. Да, в момента договорът носи 120 000 лв. приходи месечно за болницата, но те могат да се удвоят и дори да достигнат до 300 000 лв., ако апаратът е на лечебното заведение. В момента болницата получава между 20 и 30% от приходите по НЗОК и губи други 30-40%, които взема частната фирма. Ако апаратът е собственост на болницата, ще се увеличи и годишната печалба на лечебното заведение, която в момента е около 1 млн. лв. Само за първите 6 месеца на тази година броят на преминалите през това изследване пациенти се е увеличил с 10-15% спрямо същия период на 2024 г., каза Алуани.

Той отрече да има политическа атака от коалицията, която представлява.

Реално, с добро управление и мениджърски решения болницата може да генерира десетки милиони допълнителна печалба, което да повиши финансовият и резултат в пъти. Това може да осигури необходимите средства за повишаване на възнагражденията на лекарите и медицинските сестри в болницата, които са значително по-ниски от други болници. Тези милиони са жизнено необходими за ремонта на сградата, на ВиК, енергийната ефективност. Те биха били достатъчно и за закупуване на нова апаратура, за която болницата иска пари от Общината всяка година. Вместо това, се случва поредната тайна завера, без прозрачност, без анализ и с голяма печалба само за тесен кръг лица, свързани с икономическото мнозинство в Столичен общински съвет на ГЕРБ - СДС, подкрепено от БСП, посочи общинският съветник.

На 25 август Комисията по здравеопазване и социални дейности към Столичния общински съвет ще проведе извънредно заседание, на което ще бъде изслушан директорът на Пета МБАЛ "Княгиня Клементина" д-р Любомир Денчев.