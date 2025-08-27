Евакуираха пациенти от хасковска болница заради пожар

Инцидентът е бил причинен от неизправен климатик

МБАЛ

МБАЛ Хасково

Пациенти от отделението по урология на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Хасково са били евакуирани тази вечер заради пожар, съобщи за БТА изпълнителният директор на здравното заведение д-р Георги Гелов.

По негова информация причината за инцидента е неизправност в климатик в помещение на отделението. От Урология са били изведени общо 11 пациенти. Те са настанени в отделенията по ортопедия и хирургия на болницата.

"Хората са добре. Няма пострадали и обгазени", каза д-р Гелов. Той посочи, че неизправният климатик вече е демонтиран.

През утрешния ден ще се прецени дали има възможност за връщане на изведените пациенти отново по места им в отделението по урология.

