Безплатни прегледи в Пловдив

УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив стартира кампания под мотото „Здраве за всички“ за безплатни профилактични прегледи и ранна диагностика. Инициативата отговаря на нарастващата необходимост от систематично насърчаване на профилактиката и ефективната превенция на заболяванията – ключови фактори за постигане на по-дълъг и качествен живот, пишат от лечебното заведение.

„Кампанията не е еднократна инициатива, а част от дългосрочен ангажимент на УМБАЛ „Свети Георги“ да инвестира в здравето на хората чрез навременна диагностика, образование и подкрепа. Вярваме, че достъпът до профилактика е ключ към по-дълъг живот в добро здраве,“ подчерта Антония Иванова, началник на отдел „Комуникации и стратегии“ и говорител на лечебното заведение.

В рамките на кампанията ще бъдат обединени усилията на клиники и отделения в УМБАЛ „Свети Георги“ в области като кардиология, ревматология, детска хирургия, лицево-челюстна хирургия, ушно-носно-гърлени болести (УНГ), нервни болести (неврология), ендокринология и болести на обмяната, кожни и венерически заболявания (дерматология), клинична хематология, професионални заболявания, психиатрия и урология. Целта е да се изградят устойчиви практики за профилактика и скрининг, надграждащи вече провежданите инициативи.

Кампанията ще поставя фокус върху: ранна диагностика и превенция на заболявания, както и борба с онкологичните заболявания; промоция на здравето и профилактика на болестите с акцент върху рисковите групи; подкрепа за детското здраве; повишаване на здравната култура и информираността относно ролята на профилактиката в съвременната медицина и индивидуалната отговорност за здравето; гериатрична грижа – подкрепа за активно и здравословно остаряване, подобряване на качеството на живот; борба със затлъстяването и свързаните с него метаболитни и сърдечносъдови заболявания, чрез интегриран подход в диагностиката и лечението.

„С тази кампания искаме да поставим здравето в центъра на вниманието – не само като лечение, но и като активна грижа, превенция и информираност. “Здраве за всички” е послание, но и отговорност – да създадем общество, в което профилактиката е норма, а не изключение. Това е кампания, подкрепяща здравето през целия живот,“ заяви още Антония Иванова.

Инициативата е част от усилията на болницата за изграждане на по-здрава и устойчива нация, в синхрон с приоритетите на Националната здравна стратегия за осигуряване на достъпно, качествено и ефективно здравеопазване за всички.

Кампанията „Здраве за всички“ ще бъде съпроводена от информационни интервюта с лекари по различни медицински теми и ще даде възможност на хиляди граждани да получат безплатен достъп до прегледи, консултации и медицински насоки от водещи специалисти.

Прегледите през юни

- профилактика и лечение на хирургични заболявания на деца Клиниката по детска хирургия;

- патология на меките тъкани в устната кухина и по кожата на лицето и шията в Клиниката по лицево-челюстна хирургия;

- профилактика на малигнени заболявания на ушите, носа и гърлото в Клиниката по уши-нос-гърло болести;

- консултации и диагностика при болестта на Паркинсон и деменция в Клиниката по нервни болести;

- прегледи за тиреоидна и паратиреоидна патология в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.

Датите, локациите и графикът на прегледите ще се обявяват отделно за всяка кампания, както и на сайта на УМБАЛ „Свети Георги“ и профилите в социалните мрежи на лечебното заведение.



