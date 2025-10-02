Безплатна кулинарна академия за жени с рак на гърдата

Първата кулинарна академия „Сила в чиния“ в помощ на жени с рак на гърдата ще се проведе в световния месец, посветен на борбата с коварното заболяване. Събитието ще бъде на 11 октомври 2025 г. от 11:30 часа в София, бул. Цар Борис III №59. То се организирана по идея на водещия онкохирург д-р Ваня Митова и мобилното приложение за профилактика и проследяване на пациенти с рак на гърдата BreastHelp.

Кулинарната академия е безплатно хибридно събитие, което ще позволи на жените както присъствено, така и дистанционно чрез онлайн стрийминг, да научат повече за здравословното хранене, особено след като са се сблъскали с диагнозата рак.

Специалисти от различни области и мастър шеф-нутриционист ще представят акценти върху балансираното хранене, информация за хранителни добавки, имуномодулатори, ДНК тестове за лайфстайл и практичните съвети за приготвяне на вкусни и полезни ястия у дома.

Онкохирургът и създател на мобилното приложение BreastHelp д-р Ваня Митова ще представи лекцията „Рак на гърдата и хранене – нови възможности за оптимизиране на храненето“.

д-р Ваня Митова Всекидневно получавам въпроси от своите пациенти за това как да се хранят, след като вече са оперирани от рак на гърдата, могат ли да консумира захар и какви хранителни добавки са подходящи, за да си засилят имунитета. За да развенчаем митовете и да покажем, че здравословната храна може да бъде вкусна, да се приготвя лесно в домашни условия и да изглежда не по-малко атрактивна, решихме да организираме кулинарна академия. казва д-р Митова.

Д-р Цветелина Великова, клиничен имунолог, ще обърне внимание на хранителните добавки при рак на гърдата – кога, как и защо да се подкрепи имунитета, защото в последните години се забелязва изключителен интерес към добавките, без обаче да се знае истинската им роля и не по-малко важното – кога да ги използваме.

д-р Цветелина Великова

„Когато разбираме как храненето и приемът на хранителни добавки влияят на нашия имунитет, страхът отстъпва място на знанието и увереността“, казва д-р Великова.

Клетъчният биолог Даниела Мирчева ще разгледа връзката между храненето, ДНК и тестовете за лайфстайл, така че и близките на пациентите с рак на гърдата да знаят какви възможности имат за корекция на хранителния си режим.

След лекциите участниците ще се включат в кулинарен уъркшоп с шеф-нутрициониста Мила Милър, по време на който ще бъдат приготвени здравословни ястия, подходящи за пациентки с рак на гърдата.

Участието е с регистрационна форма, в която можете да откриете цялата програма на събитието. А всеки, който не успее да присъства да живо, може да се включи и в онлайн стрийминг на живо през facebook страницата на BreastHelp.

В месеца за борба с рака на гърдата безплатното мобилно приложение BreastHelp добавя и нова секция в модула за диагностицирани пациентки - „Храни и хранителни режими“. Секцията е създадена от специалисти с цел да предостави достъпна и полезна информация за храненето като ключов фактор за по-бързо възстановяване и по-добро качество на живот. Секцията комбинира експертна медицинска информация и практични насоки, за да помогне на пациентките да направят информиран избор и да се чувстват подкрепени в грижата за своето здраве.

Включена е информация за това какви храни да се ограничат или избягват като например преработени меса, колбаси, бекон, мазни, пържени и „бързи“ храни; силно преработени продукти като чипс, вафли и газирани напитки; прекалено солени храни, които повишават задържането на течности; алкохол, който е препоръчително да бъде силно ограничен.

Жените с рак на гърдата могат да открият какво да бъде храненето след операция. Акцентът е върху балансираната диета, включваща зеленчуци, плодове, пълнозърнести продукти, протеини и достатъчно течности като вода и билков чай без силни стимулиращи вещества. Специалистите обръщат внимание, че през първата седмица след операция е препоръчително да се ограничат мазни и пържени храни, защото оперативната намеса върху лимфни възли може да доведе до по-продължителна лимфорея и забавено възстановяване.

Голяма част от пациентите, след като са диагностицирани с рак на гърдата, започват прием на различни хранителни добавки, съдържащи витамини, минерали или екстракти от билки, без да се консултират с лекар. Най-често обаче при тези пациенти не се установява недостиг и на практика добавките се оказват ненужни. Основно правило остава, че хранителните добавки трябва да се приемат само ако има установен конкретен дефицит или ако лечението води до нарушено усвояване на определени нутриенти.

При жените с рак на гърдата най-често се установяват понижени нива на витамин D и калций, които в комбинация с хормоналната терапия, която често приемат жените, могат да се окажат рискови за развитие на остеопороза. Ето защо най-често използваните хранителни добавки би трябвало да са тези, които съдържат витамин D3 и калций.

“Искам пациентите да се чувстват сигурни в трудния път, по който вървят. Ето защо с голямо желание създадохме и тази секция, която да ги води уверено към излекуването.“ добавя д-р Митова.