Уникално! България е на полуфинал на световното по волейбол след обрат над САЩ

България е на полуфинал на световното първенство във Филипините!
Постижението е уникално, тъй като е над САЩ - един от най-стабилните и трудни съперници за родните национали през последните години.
САЩ поведоха категорично с 2 на 0 гейма и всичко изглеждаше загубено, но младият български отбор - най-младия от всички на световното, постигна немислим обрат - 2:3.
На полуфинала България ще срещне отбора на Чехия.
25.09 2025 в 17:48
