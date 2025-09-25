Уникално! България е на полуфинал на световното по волейбол след обрат над САЩ

България е на полуфинал на световното първенство във Филипините!

Постижението е уникално, тъй като е над САЩ - един от най-стабилните и трудни съперници за родните национали през последните години.

САЩ поведоха категорично с 2 на 0 гейма и всичко изглеждаше загубено, но младият български отбор - най-младия от всички на световното, постигна немислим обрат - 2:3.

На полуфинала България ще срещне отбора на Чехия.