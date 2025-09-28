Донесете ни титлата, лъвове!

Заглавието на тази дописка не е на редакцията. Това е пожеланието, което футболната легенда Христо Стоичков отправи към младия ни волейболен отбор, който вече извърши подвиг, класирайки се на финала на Световното първенство във Филипините.

След 55 години България отново спори за титлата. Преди няколко дни това щеше да звучи като някакъв майтап, фантасмагория...

Невероятно е, но е факт!

Едни съвсем млади момчета, почти деца, вече постигнаха повече, отколкото поколенията на Любо Ганев, Матей Казийски, Мартин Стоев, Димо Тонев, Евгени Иванов и още и още български волейболни великани.

Специалистите от цял свят и до момента признаваха, че България гради много сериозен млад отбор с огромен потенциал, но... Никой не очакваше, че "детската градина" на Бленджини ще се развихри точно по този начин на най-престижния форум във волейбола.

Всички думи са слаби, за да опишат чудото, което нашите извършиха.

Волейболният свят е възхитен от представянето на България. Феновете във Филипините полудяха по родните национали, които в островната държава вече имат статут на супер звезди след победите срещу Германия, Словения, Чили, Португалия, САЩ и Чехия.

Остава само последния мач срещу действащия световен шампион - Италия. Адзурите са истинска волейболна мощ. Имат невероятни таланти на всеки пост, а на полуфинала в събота категорично победиха най-силния волейболен отбор през последните години - Полша.

Битката изглежда като Давид срещу Голиат, но не е предрешена.

Братята Николови - тийнейджърът Симеон и батко му Алекс, предизвикват фурор на Световното. Алекс със сигурност ще завърши като топ реализаторът на първенството. Преди последния мач той вече има на сметката си със 150 точки и на практика няма шанс да го надмине някой.

Малкият Мони пък смело променя играта. Пише нови правила! Освен супер интелигентен разпределител, той е и яростен нападател. Много от изпълненията му не са правени от никой друг. И тук говорим за състезател, който до момента не е изиграл нито минута в силен волейболен отбор. Миналата година Мони стана шампион в колежанското волейболно първенство на САЩ, но тепърва чакаме дебюта му в Локомотив, Новосибирск, където ще го тренира Пламен Константинов.

Синовете на Владо Николов са умни, интелигентни и с изключителни качества, но те са само двама. Другите от отбора - титуляри и резерви, също са класа. България винаги е имала нападатели от висока класа и солиден блок. Сега обаче към тях се добавят играта в защита, разнообразен и мощен сервис (когато ни върви) и много по-активна игра през центъра, което превръща отбора ни в загадка за съперниците.

Алекс Грозданов е изключителен капитан и има шанс да спечели приза за блокировач на Световното. Друг младок - Аспарух Аспарухов играе изключително стабилно и уверено през цялото състезание. Либерото Дамян Колев също държи ниво, неприсъщо за дебютант, на посрещане.

Резервите Стоил Палев и Георги Татаров, и двамата родени през 2003 година, когато се наложи влизаха в мачовете с увереността на титуляри и също имат заслуга за успеха на българския отбор.

И всички останали момчета от отбора са герои!

"За тях тепърва ще се говори", каза легендарният треньор на американците Карч Кирали веднага след като нашите спечелиха мача срещу САЩ, губейки с 2:0 гейма.

И няколко думи за архитекта на успеха. Името му е Джанлоренцо Бленджини. Президентът на федерацията ни по волейбол Любо Ганев сподели пред медиите, че след серията от победи на нашите италианецът го е изгонил от момчетата, за да не ги разсейва и да им влияе психически.

Е, има ли по-добро обяснение, защо волейболът в България се върна на световно ниво, докато във футбола се чудим как да бием Малта и Гибралтар?