След спешния мониторинг на морето край Ахтопол: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия танкер

Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер "Кайрос". Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море при Ахтопол.

В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Координатите на точките, където бяха взети пробите, са:

• 42°24’36,20” с.ш., 27°43’47,35” и.д.

• 41°59’42,55” с.ш., 28°01’56,86” и.д.

МОСВ продължава да следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.

Санкционираният танкер "Кайрос", който беше поразен от Службата за сигурност на Украйна с дронове в Черно море северно от Босфора, заседна край бреговете на Ахтопол на 5 декември.