Убеден съм, че прокуратурата прави тенденциозно разследване за бития полицейски шеф, каза адвокат Лалов

Записи, които не са приобщени по делото като доказателства, не могат да бъдат част от доказателствения материал. В съдебната зала при вземането на мярката за неотклонение на непълнолетния младеж, не са изгледани никакви записи и ние не знаем какво всъщност е представила прокуратурата.

Това заяви адвокат Методи Лалов, защитник на непълнолетното момче, което е сред арестуваните за побоя над началника на ОДМВР- Русе, по Нова тв.

„Една от версиите на прокуратурата е, че е непровокирана агресия, че младежите са набили полицейския началник и неговия спътник. От записите, които изтичат през „БГ Елфите” виждаме нещо съвсем различно, виждаме скандал, виждаме свада. Съседът Георги Димитров даде изявление най-сетне и обясни, че е бил ударен. Ние не виждаме това. Дори да приемем версия, че е ударен, че се е дръпнал назад, продължението какво е? Той удря седящ шофьор. Когато един млад човек бъде ударен, какво очаквате - да не се защити ли? Не, че е правилно, не, че трябва да има такава реакция. Но е ясно, че има агресия и свада. В съдебната зала ще изясним това”, каза Лалов.

Той допълни, че иска прокуратурата и съдът да осигурят техника с високо качество, да направят експертизи, за да се види максимално добре какво се случва.

„Не зная дали има други записи. Вчера за първи път получих всички материали. Работа на прокуратурата е да изземе всички записи в едно каре”, каза Лалов.

„Убеден съм, че прокуратурата прави тенденциозно разследване. Имайте предвид, че прокуратурата трябва да докаже обвинението по безспорен начин. Ако не го направи, това ще е неин пропуск. И нещо важно да кажа - моята роля е да осигуря обективен, безпристрастен процес, всеобхватно пълно разследване на обстоятелствата, аз не искам да твърдя, че някоя „света вода не напита”, но няма да позволя да се води в демократична държава процес, който е кочина”, каза адвокатът.

По думите му проблем е и това, че не става ясно кой орган или коя система от органи е увредена, което е необходимо, след като има определен вид телесна повреда. Той видя и друг проблем в процеса. За какво става въпрос - бъбрек ли е, ребро ли е, око ли е, крак ли е? Как мога да защитавам обвиняемия срещу нещо, което е неизвестно?”, коментира още адвокатът.

„В наказателния процес, изводите се правят въз основа на доказателства. Това говорене през медиите и представянето на доказателство не са адекватни на наказателния процес”, каза още Лалов.

„Иначе пожелавам на този човек да се оправи. Разбира се, че ако се установи престъпление, трябва да се носи отговорност. Но тя трябва да бъде установена по безспорен начин, спокойно, адекватно, компетентно. Това е, което ще правим ние”, каза адвокат Лалов.

Той отказа да коментира дали 15-годишното момче признава. „Процесът е в начална фаза, аз сега се включвам и имам определена тактика на защитата. Така че не мога да кажа това”, каза Лалов.