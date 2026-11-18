Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на България на 6 интернет страници и техните поддомейни.
Причината е, че предлагат инвестиционни или крипто услуги, без необходимия за това лиценз за територията на страната.
Мярката е по искане на председателя на Комисията за финансов надзор.
Сайтовете, които трябва да бъдат спрени са:
https://aiswapx.pro
https://cdblimited.com/
https://codegotech.com/it/
https://codegogroup.com/
https://italianfinancial.com/
https://urianexo.sbs
Съдът постановява, че достъпът до тези уебстраници трябва да бъде прекратен в срок от 24 часа, след публикуване на информацията на интернет страницата на КФН.
Преустановяването на достъпа до посочените интернет страници е въз основа на искания от председателя на КФН на основание чл. 35а, ал. 3 от Закона за пазарите на криптоактиви и чл. 281, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
КФН призовава потенциалните инвеститори да проявяват повишено внимание спрямо предложения от съмнителни сайтове, както и предложенията, които идват от тях.
Най-важното е да проверява автентичността на профилите и самоличността на лицата, които се свързват с тях, да не предоставят лични данни, данни за достъп до финансови сметки или средства, преди да са се уверили в легитимността на съответното лице или организация.
Всеки, който се съмнява, че е станал обект на евентуална измама, може да провери списъка на лицензираните дружества на сайта на Комисията за финансов надзор https://www.fsc.bg/.
На сайта са налични всички данни за лицензираните компании, включително и техните електронни канали за комуникация.
Комисията съветва при съмнение да:
∙ изискват допълнителни данни, които могат да бъдат проверени и потвърдени от независими публични източници;
∙ проверяват публичните регистри на КФН, както и официалните интернет страници на съответните дружества – поднадзорни лица;
∙ преустановят контакт и да сезират съответните органи – МВР и КФН при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности.
Вижте всички съвети на КФН към инвеститорите на сайта „#ИнвестирайБезопасно“ – https://www.fsc.bg/invest-safely/Следете новините ни в :
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