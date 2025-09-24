Прокурорският син, хванат с 50 кг марихуана, остава в ареста за постоянно

Прокурорският син, хванат с 50 кг марихуана, остава окончателно в ареста, реши Варненският окръжен съд.

31-годишният Николай Маджаров, син на Валентина Маджарова - обвинител в Апелативната прокуратура-Бургас, бе арестуван миналата седмица при спецакция на антимафиотите в Бургас с въпросното количество трева.

На втора инстанция съдът потвърди най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” с мотив, че има опасност Маджаров да извърши друго престъпление.

Прокуратурата внесе експертиза, която потвърждава, че всички иззети при операцията растения са коноп. Според обвинението задържаният има богато криминално досие, а фактите при ареста му са неоспорими, съобщи БНТ.

    Е не де, пуснете го и изчакайте да се появи с 5кг кока, да убие някой-друг човек и тогава вече да е сигурно, макар че за нашата система и това няма да е достатъчно...
     
