Прокурорският син, хванат с 50 кг марихуана, остава в ареста за постоянно

Прокурорският син, хванат с 50 кг марихуана, остава окончателно в ареста, реши Варненският окръжен съд.
31-годишният Николай Маджаров, син на Валентина Маджарова - обвинител в Апелативната прокуратура-Бургас, бе арестуван миналата седмица при спецакция на антимафиотите в Бургас с въпросното количество трева.
На втора инстанция съдът потвърди най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” с мотив, че има опасност Маджаров да извърши друго престъпление.
Прокуратурата внесе експертиза, която потвърждава, че всички иззети при операцията растения са коноп. Според обвинението задържаният има богато криминално досие, а фактите при ареста му са неоспорими, съобщи БНТ.
24.09 2025 в 15:27
