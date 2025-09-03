Паскал остава на свобода: прокуратурата отказа да протестира паричната му гаранция

Прокуратурата не е протестирала отказа на Софийския градски съд да пусне от ареста разследвания за контрабанда Никола Николов-Паскал и така той остава на свобода. В Софийския апелативен съд не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева.

Няма официална информация - защо прокуратурата, която само преди дни настояваше, че извън ареста, Паскал може да извърши друго престъпление, се е отказала да протестира паричната му гаранция, предаде БНР.

Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

При гледане на мярката му за неотклонение в Софийския градски съд съдия Аделина Иванова цитира показанията му пред Антикорупционната комисия, че бил чувал, че част от групата са и бившите министри на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и Бойко Рашков.