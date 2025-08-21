Морякът на лодката, дърпала парашута на загиналия Иван, и отговорникът остават за постоянно в ареста

Съдът определи постоянен арест за моряка на лодката, дърпала парашута, от който падна и по-късно почина 8-годишният Иван, Камен Тенев, и на отговорника Петко Стефанов. Капитанът на плавателния съд Христо Раев е с парична гаранция от 5000 лв.

Тримата обвиняеми за трагедията в Несебър се изправиха пред съдиите този следобед. Те са служители на фирмата, която предлага услугата парасейлинг, и са обвинени в причиняване на смърт в условията на професионална небрежност.

В залата и тримата са изказали съболезнования на семейството на загиналия Иван. Адвокатите на обвиняемите казаха, че няма достатъчно доказателства за това, че тримата имат съпричастност към тежкия инцидент. Те поискаха по-лека мярка за неотклонение на обвиняемите.

На лодката не е имало отговорен експерт по парасейлинг – инструктор, който трябва да поеме отговорността при предоставянето на атракциона. Управителят на базата Петко Стефанов на практика работи на трудов договор като касиер.