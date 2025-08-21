Морякът на лодката, дърпала парашута на загиналия Иван, и отговорникът остават за постоянно в ареста

OFFNews 21 август 2025 в 16:48 3972 3
Съдът постанови

Снимка Архив

Съдът определи постоянен арест за моряка на лодката, дърпала парашута, от който падна и по-късно почина 8-годишният Иван, Камен Тенев, и на отговорника Петко Стефанов. Капитанът на плавателния съд Христо Раев е с парична гаранция от 5000 лв.

Тримата обвиняеми за трагедията в Несебър се изправиха пред съдиите този следобед. Те са служители на фирмата, която предлага услугата парасейлинг, и са обвинени в причиняване на смърт в условията на професионална небрежност.

В залата и тримата са изказали съболезнования на семейството на загиналия Иван. Адвокатите на обвиняемите казаха, че няма достатъчно доказателства за това, че тримата имат съпричастност към тежкия инцидент. Те поискаха по-лека мярка за неотклонение на обвиняемите.

На лодката не е имало отговорен експерт по парасейлинг – инструктор, който трябва да поеме отговорността при предоставянето на атракциона. Управителят на базата Петко Стефанов на практика работи на трудов договор като касиер.

„Изобщо не е имало експерт, а в наредбата пише, че екипажът на лодката в тези водни атракциони трябва да се състои от двама души – капитан и инструктор по парасейлинг. В случая е имало само капитан и моряк. Дори не съм видяла техните договори, коментира защитникът на Христо Раев - адвокат Ваня Радиева, цитирана от Нова тв.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -2874

    3

    Владè

    21.08 2025 в 19:47

    -0
    +0
    А на менистърчето Гривчо Страшника и Слфчоу и и така нататък народ пак моряци , капитане и хора пак им сра@а у гащите лошави хора. Радеваавите
    Бототашоглувите са чисти, там не му серат на джанбетчето, то трие и смазва за ердоган/пиздачета ама дружина ръбат го по трето направление ама с дЕсето искат началството да ги огрее за воинска чест, начервено и парфюмреано гъзово дупче.
    Три деца и един лека за три дена .Мингяна придлага пачки, баскетбол , коя съдия ще я огрее?
    Румине , Слави , Дилянша Момчето , Боко Момичето , да ви се се@рем на управлението щом децата на България умират с ваше съучастие . @бвм ви го народот боклукчийски.

    1900

    1

    Nikor

    21.08 2025 в 17:45

    -0
    +5
    А собственика на бизнеса с тази лодка в ареста кога ? Няма го в съдебна зала, не се споменава името му даже. Той някаква отговорност не носи ли?
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея