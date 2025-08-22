Младежът, блъснал петима с АТВ, влиза в ареста

18-годишният Никола Бургазлиев, който прегази петима души с АТВ в Слънчев бряг, получи мярка "задържане под стража". Това реши съдът в Бургас на заседание днес, като измени досегашната мярка "домашен арест".

Окръжната прокуратура преквалифицира обвинението от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди. 35-годишната майка Христина е в мозъчна смърт, а нейният син Мартин, на 4 години, все още е с опасност за живота. Другите пострадали не са в критично състояние.

По думите на задържания Никола Бургазлиев неизправност на спирачките на превозното средство е довела до ужасяващия инцидент. Според момчето задържането под стража може да му попречи да продължи образованието си в 12-и клас. 

Днес пред Съдебните палати в София и Бургас имаше протести срещу запазване на предишната по-лека мярка на Бургазлиев.

По искане на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов Националната следствена служба поема разследването за инцидента.

    1948

    2

    craghack

    22.08 2025 в 20:30

    -10
    +0
    Много е дълга тази тема. И не е за лаици. Само една подсказва. Ревем срещу убитите на пътя, но защо не Ревем пред раковата болница срещу загиналите от рак? И двете убиват. Но за едното не пишат по медиите. КчДокято не осъзнаем, че идиотиите се случват от нищото и ще продължат да се случват ще се въртим в омагьосан кръг. Ретранслиран от медиите гняв на роднините на пострадалите, опити на извършителите да смекчят наказанието, малоумния гняв на обществото и поредните популистки промени в законодателството. А хората ще продължат да умират. Просто защото идиотиите стават бързо и често напълно несъзнателно. А лекето трябва да си го съдят и ще го осъдят, ако няма достатъчно връзки. Същото щеше да е и по стария закон. Но нали е важно Ангели на пътя да са доволни...

    19658

    1

    voododoll

    22.08 2025 в 18:07

    -0
    +13
    Зажалил че няма да може да е в 12 клас… а жали ли че е убил човек? А жали ли че може да стане и убиец на дете? А жали ли че можеше да е убил 5ма?
     
