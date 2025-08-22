Младежът, блъснал петима с АТВ, влиза в ареста

18-годишният Никола Бургазлиев, който прегази петима души с АТВ в Слънчев бряг, получи мярка "задържане под стража". Това реши съдът в Бургас на заседание днес, като измени досегашната мярка "домашен арест".

Окръжната прокуратура преквалифицира обвинението от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди. 35-годишната майка Христина е в мозъчна смърт, а нейният син Мартин, на 4 години, все още е с опасност за живота. Другите пострадали не са в критично състояние.

По думите на задържания Никола Бургазлиев неизправност на спирачките на превозното средство е довела до ужасяващия инцидент. Според момчето задържането под стража може да му попречи да продължи образованието си в 12-и клас.

Днес пред Съдебните палати в София и Бургас имаше протести срещу запазване на предишната по-лека мярка на Бургазлиев.

По искане на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов Националната следствена служба поема разследването за инцидента.