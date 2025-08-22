Протести в подкрепа на пометените от АТВ в София и Бургас

Протест срещу мярката „домашен арест“ на Никола Бургазлиев, който се вряза с АТВ в петима души в Слънчев бряг се провежда пред Съдебните палати в София и Бургас. Демонстрацията в София е организирана от Сдружение „Ангели на пътя“.
Протестиращите настояват за мярка „задържане под стража“ за 18-годишния младеж, който е син на служители на МВР.
„В понеделник изпратихме писмо до отговорните институции и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов с искане делото да бъде прехвърлено от съдът в Бургас в Национална следствена служба“, каза Петя Иванова от сдружението.
Мярката „домашен арест“ е недопустима и трябва да бъдат предприети по-сериозни мерки, допълни тя.
По думите й състоянието на пострадалите остава тежко, а ударената от АТВ майка е в клинична смърт. Иванова допълни, че трябва да се сложи край на войната по пътищата.
Сред протестиращите в Бургас беше и бащата на малката Сияна, загинала в катастрофа, Николай Попов. Той заяви, че цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, а и от обществото.
Междувременно на днешното съдебно заседание в Бургас стана ясно, че Окръжната прокуратура ще преквалифицира обвинението срещу Бургазлиев. Очаква се то да бъде променено от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди.
По искане на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов Националната следствена служба поема разследването за инцидента.
