Протести в подкрепа на пометените от АТВ в София и Бургас

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението

Деян Милков 22 август 2025 в 15:22 743 0
Съдебна палата, София

Снимка БГНЕС
Съдебна палата, София

Протест срещу мярката „домашен арест“ на Никола Бургазлиев, който се вряза с АТВ в петима души в Слънчев бряг се провежда пред Съдебните палати в София и Бургас. Демонстрацията в София е организирана от Сдружение „Ангели на пътя“. 

Протестиращите настояват за мярка „задържане под стража“ за 18-годишния младеж, който е син на служители на МВР.

„В понеделник изпратихме писмо до отговорните институции и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов с искане делото да бъде прехвърлено от съдът в Бургас в Национална следствена служба“, каза Петя Иванова от сдружението.

Мярката „домашен арест“ е недопустима и трябва да бъдат предприети по-сериозни мерки, допълни тя. 

По думите й състоянието на пострадалите остава тежко, а ударената от АТВ майка е в клинична смърт. Иванова допълни, че трябва да се сложи край на войната по пътищата. 

Сред протестиращите в Бургас беше и бащата на малката Сияна, загинала в катастрофа, Николай Попов. Той заяви, че цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, а и от обществото.

Междувременно на днешното съдебно заседание в Бургас стана ясно, че Окръжната прокуратура ще преквалифицира обвинението срещу Бургазлиев. Очаква се то да бъде променено от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди. 

По искане на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов Националната следствена служба поема разследването за инцидента.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     