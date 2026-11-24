Vivacom разширява портфолиото си от дигитални услуги със световната аудиоплатформа Storytel.

Клиентите на телекома ще могат да активират новата услуга при сключване на 24-месечен договор за мобилен план Unlimited 200 или Unlimited MAX и да получат безплатен достъп до платформата съответно за 2 или 6 месеца. Storytel може да бъде добавен и към съществуваща услуга без абонамент на цена от 7.66 € с ДДС за 30 дни.

Storytel предлага разнообразно съдържание за различни интереси и възрасти – от световни бестселъри, криминални и любовни романи и съвременна художествена литература до бизнес книги, заглавия за личностно развитие, подкасти и детски истории. Платформата дава възможност на потребителите да откриват нови автори и теми, да следват любимите си поредици и да се потапят в интересни истории независимо от мястото и времето.

„Непрестанно разширяваме портфолиото на Vivacom с дигитални услуги, които отговарят на разнообразните интереси и променящите се дигитални навици на клиентите ни и обогатяват ежедневието им. Партньорството със Storytel е част от тази посока – то допълва мобилната свързаност с достъп до качествено аудиосъдържание и превръща смартфона в още по-пълноценен източник на информация, знания и забавление. Искаме клиентите ни да имат повече възможности да използват технологиите според своите интереси и начин на живот. Затова им предоставяме възможност да открият света на Storytel с два или шест месеца безплатен достъп до платформата“, посочи Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

С приложението на Storytel книгите и аудиосъдържанието лесно се вписват в ежедневието – по време на пътуване, разходка, тренировка или почивка. Потребителите могат да запазят избраните заглавия и да ги слушат офлайн, без да е необходима интернет връзка. Така цялата библиотека на платформата е винаги на една ръка разстояние, а свободните моменти се превръщат във възможност за нови знания, вдъхновение и забавление.

„Радваме се да стартираме партньорството си с Vivacom точно преди празниците, когато хората най-много търсят нещо, което да слушат, да подарят и да споделят. Аудиокнигите се вписват естествено в ежедневието – по пътя към работа, на разходка или вечер вкъщи. Надяваме се това да е началото на един траен навик за слушане“, коментира Лиза Василева, регионален директор на Storytel България.

С новата дигитална услуга клиентите на Vivacom ще могат да слушат редица популярни заглавия в Storytel, като сред най-слушаните в момента са: поредицата „Мамник“ на Васил Попов, „Верити“ на Колийн Хувър, мемоарната книга на Антъни Хопкинс „Справихме се, хлапе“, „Остайница“ от Рене Карабаш и „Феята от захарницата“ от Катя Антонова.

С партньорството със Storytel Vivacom надгражда празничните си предложения, като съчетава свързаността с достъп до разнообразно дигитално съдържание за своите клиенти. Инициативата е част от коледната кампания на телекома „Истинският подарък е следата, която оставяш“, която обединява предложения с дългосрочна стойност за клиентите. В рамките на кампанията телекомът предлага и двойни скорости на мобилните планове Unlimited за целия срок на договора. Така клиентите на Unlimited 200 могат да се възползват едновременно от по-високи скорости на мобилния интернет и достъп до над един милион аудиокниги в Storytel. Предложенията са валидни при сключване на 24-месечен договор до 7 януари 2027 г.

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