Хакерите извършват мащабна DDoS атака срещу Beget — хостинг компанията, която е на второ място по брой .RU домейни, съобщиха от компанията.
За първи път Beget беше атакувана на 2 ноември. Оттогава компанията се опитва да възстанови инфраструктурата си.
Мощността на днешната атака достига до 850 Гбит/с.
„Съдейки по характера на атаката, тя е насочена към нарушаване на плановете ни за възстановяване след инцидента“, заявиха от пресслужбата на хостинга.
Поради намесата в инфраструктурата днес потребителите могат да срещнат проблеми с достъпа до ресурсите на Ozon, Wildberries, „Сбер“ и други, отбелязаха от компанията.
Мониторинговите услуги все още не отчитат увеличение на оплакванията за работата на приложения и сайтове.
На 2 ноември Beget съобщи за кибератака, която засегна всички нива на инфраструктурата. Станаха недостъпни сайтът, имейлът, виртуалните сървъри и контролният панел на доставчика.
Към 6 ноември хостингът възстанови над 60% от сървърите за виртуален хостинг и 99% от имейл сървърите.
Тогава стана ясно, че хакерите напълно са унищожили облачната инфраструктура на компанията. Изгубени са данните от виртуалните сървъри VPS, обектното хранилище S3 и клъстерите Kubernetes, както и настройките за IP адресите и мрежата за доставка на съдържание.
През цялото време компанията фактически изгражда облачната си инфраструктура отново.
Beget е един от най-големите регистратори и хостинг доставчици в Русия. Компанията контролира 540,7 хиляди домейна в .RU зоната, или 14,7% от руската интернет зона.Следете новините ни в :
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15.11 2026 в 21:57
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