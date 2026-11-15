Хакерите извършват мащабна DDoS атака срещу Beget — хостинг компанията, която е на второ място по брой .RU домейни, съобщиха от компанията.

За първи път Beget беше атакувана на 2 ноември. Оттогава компанията се опитва да възстанови инфраструктурата си.

Мощността на днешната атака достига до 850 Гбит/с.

„Съдейки по характера на атаката, тя е насочена към нарушаване на плановете ни за възстановяване след инцидента“, заявиха от пресслужбата на хостинга.

Поради намесата в инфраструктурата днес потребителите могат да срещнат проблеми с достъпа до ресурсите на Ozon, Wildberries, „Сбер“ и други, отбелязаха от компанията.

Мониторинговите услуги все още не отчитат увеличение на оплакванията за работата на приложения и сайтове.

На 2 ноември Beget съобщи за кибератака, която засегна всички нива на инфраструктурата. Станаха недостъпни сайтът, имейлът, виртуалните сървъри и контролният панел на доставчика.

Към 6 ноември хостингът възстанови над 60% от сървърите за виртуален хостинг и 99% от имейл сървърите.

Тогава стана ясно, че хакерите напълно са унищожили облачната инфраструктура на компанията. Изгубени са данните от виртуалните сървъри VPS, обектното хранилище S3 и клъстерите Kubernetes, както и настройките за IP адресите и мрежата за доставка на съдържание.

През цялото време компанията фактически изгражда облачната си инфраструктура отново.

Beget е един от най-големите регистратори и хостинг доставчици в Русия. Компанията контролира 540,7 хиляди домейна в .RU зоната, или 14,7% от руската интернет зона.

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