Автомобилите стават все по-технологични. Разполагат с усъвършенствани спирачни системи, електронен контрол на стабилността и множество асистенти за водача. Но всички тези технологии разчитат на един основен елемент - контакта между гумите и пътната настилка.

Именно през гумите автомобилът предава към пътя силите при ускоряване, завиване и спиране. Затова качеството и състоянието на гумите имат пряко отношение към поведението му при различни пътни условия.

Колко голяма може да бъде разликата в спирачния път?

На пръв поглед два модела гуми с еднакви размери и сходна шарка на протектора могат да изглеждат почти идентични. Разликите се проявяват при реална експлоатация, особено върху мокра настилка.

Каучуковата смес, конструкцията на гумата и дизайнът на протектора влияят върху сцеплението. При спиране тези характеристики определят колко ефективно автомобилът може да намали скоростта си.

Разликите между отделните модели гуми се проявяват най-ясно при спиране в еднакви условия. Дори когато автомобилът се движи с една и съща скорост, спирачният път може да бъде различен в зависимост от сцеплението, което гумите осигуряват.

„Една от съществените разлики между премиум гумите и по-достъпните модели често се проявява именно в спирачния път. При идентични условия автомобилът може да спре на различно разстояние в зависимост от използваните гуми. При мокра настилка разликата в спирачния път от 80 км/ч между висок клас гума и най-бюджетната алтернатива може да достигне 6-8м. Затова е важно да се гледат резултатите от независими тестове и конкретните характеристики на модела, а не само цената или марката“, коментира Александър Александров от Гуми Диана.

Защо премиум гумите често се представят по-добре?

Производителите в премиум сегмента инвестират значителни ресурси в разработването на каучукови смеси, технологии и тестове. Целта е да постигнат балансирано поведение при разнообразни условия.

Това включва няколко ключови характеристики:

Сцепление на мокра настилка: важно за ефективното спиране и стабилността при дъжд.

Управляемост: показва колко точно гумата реагира на движенията на волана.

Устойчивост на аквапланинг: влияе върху способността за запазване на контакт с настилката при наличие на вода.

Износоустойчивост: има значение за запазването на характеристиките през експлоатационния живот.

Някои модели от средния ценови клас също постигат добри резултати. Затова сравнението трябва да бъде между конкретни гуми при сходни условия.

Добър пример за разнообразието в премиум сегмента са гуми Континентал - марката предлага модели както за ежедневно шофиране, така и за по-спортно каране. Ако не можете да прецените кои гуми са подходящи за вашия автомобил, в центровете на Гуми Диана ще ви помогнат да изберете правилния модел според това къде и как карате.

Подходящата гума зависи и от сезона

Температурата и състоянието на настилката променят условията, при които гумата трябва да работи. Летните модели са разработени за по-топло време, докато зимните използват смеси и протектори, съобразени със студ, сняг и зимни пътни условия.

За шофьорите, които се движат основно в градска среда и райони с умерен климат, качествените всесезонни гуми също могат да бъдат практично решение. Техните характеристики обаче се различават според производителя и модела.

При избора значение имат обичайните маршрути, климатичните условия и спецификациите на автомобила.

Състоянието на гумите е също толкова важно

Дори висококачествената гума постепенно се износва. Намаляването на дълбочината на протектора може да влоши отвеждането на водата, а неправилното налягане се отразява на управляемостта и износването.

Затова специалистите препоръчват редовни проверки на налягането, протектора и видимото състояние на гумите. Важно е също да се спазват изискванията за размер и товароносимост, посочени от производителя на автомобила.

Подходящите гуми са важна част от безопасното движение, заедно с техническата изправност на автомобила и внимателното шофиране. Съобразената с условията скорост, достатъчната дистанция и концентрацията зад волана допълват необходимите условия за по-спокойно и предвидимо пътуване.

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