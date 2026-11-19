Huawei покани четирима български фотографи да тестват HUAWEI Pura 90s Pro Max в реални условия. През есента на 2026 г. Христо Русев, Кристиян Петров, Костадин Кръстев - Коко и Иван Шишиев снимат с флагманския смартфон в България и в чужбина. В обектива им попадат утринната мъгла над полето, животни в зоопарка, вечерният Лондон, детайли отблизо и светлинното шоу на Ларгото. Всеки използва различните камери на телефона, сред които 200 MP телефото и Ultra Lighting HDR камерата. Проектът показва как HUAWEI Pura 90s Pro Max се справя с напълно различни сценарии в ръцете на професионалисти.

Смартфонът все по-често е основната камера в ежедневието, с която хората запазват моментите от деня си. HUAWEI Pura 90s Pro Max е флагманът на серията HUAWEI Pura 90s и е изграден около камерата. Той разполага с 200 MP телефото камера с ултраголям сензор , която предлага висока яснота и стабилност при заснемане от голямо разстояние. Ultra Lighting HDR камерата с голям 1/1,28-инчов RYYB сензор прецизно възпроизвежда светлината и сенките, а True-to-Colour камерата 2.0 запазва цветовете близки до реалността. Кадрите на четиримата фотографи, които ни представят общ разказ от сутрин до вечер, показват как работят те на практика.

Христо Русев улавя утринната мъгла с 200 MP телефото камера

Фотожурналистът Христо Русев снима за Getty Images, а кадрите му са публикувани в The New York Times, The Guardian, BBC и CNN. Негов кадър е сред 100-те най-добри пътеписни снимки на CNN за 2019 г., а работата му е отличавана от BG Press Photo и PX3.

За проекта Христо снима изгрева и мъглата над полето рано сутринта, преди слънцето да я разсее. Той работи основно с 200 MP телефото камерата, най-често при 10-кратно приближение. Тя приближава далечния хоризонт и пластовете мъгла, а True-to-Colour камерата 2.0 запазва златните тонове на изгрева.

Автор: Христо Русев

Заснето с: HUAWEI Pura 90s Pro Max

Кристиян Петров среща животните и микросвета на природата

Фотографът Кристиян Петров работи по проекти в България и чужбина. Специализира в събитийната фотография и индивидуалните фотосесии, а в портфолиото му има рекламни продукции и визуални кампании за различни брандове. Той е и победител в конкурса на Huawei „Spread the Love“ и член на журито на HUAWEI XMAGE 2023 в България.

Кристиян снима животни в зоопарка, охлюв и капки роса върху паяжина. Животните са заснети с 200 MP телефото камерата при 10-кратно приближение, без фотографът да се намира на близко разстояние от тях. За охлюва и росата той използва телефото макро заснемане, което улавя детайли, трудно забележими с просто око.





Автор: Кристиян Петров

Заснето с: HUAWEI Pura 90s Pro Max

Коко Кръстев търси детайла от улиците на Лондон до човешкия поглед

Модният и портретен фотограф Костадин Кръстев - Коко има над 20 години опит. В портфолиото му са едни от най-известните и разпознаваеми лица в България, както и редица проекти за Huawei.

За проекта Коко снима в централен Лондон. Там той работи с основната Ultra Lighting HDR камера, чиято бленда F1.4 пропуска повече светлина в полумрака. Сградите остават ясни на фона на синьото небе, а наситените червени тонове запазват дълбочината си. Окото и кристала Коко улавя отблизо с 200 MP телефото камерата при 10-кратно приближение.





Автор: Костадин Кръстев - Коко

Заснето с: HUAWEI Pura 90s Pro Max



Иван Шишиев запечатва светлините на нощна София

Иван Шишиев е фотограф и публицист, автор на проекта „Етюд-и-те на София“, който следват над 500 000 души в социалните мрежи. Той е автор на няколко фотокниги за столицата и носител на диплом от Столична община за принос към културата.

За проекта Иван снима светлинното шоу на Ларгото и хилядите хора пред сградите. Нощните кадри са с Ultra Lighting HDR камерата, която прецизно възпроизвежда светлината и сенките. Така в един кадър остават както ярките проекции, така и тъмното небе. Детайлите от фасадите той заснема с 200 MP телефото камерата.





Автор: Иван Шишиев

Заснето с: HUAWEI Pura 90s Pro Max

Четири погледа, един смартфон

Четиримата фотографи работят на различни места и в различни часове на деня, но с един и същ смартфон. Проектът следва философията Now is Your Moment на цялата серия HUAWEI Pura 90s. Тя насърчава всеки да запази това, което има значение за него, точно когато то се случва. Особено близка е до младото поколение, за което смартфонът отдавна се е превърнал в основната им камера в ежедневието.

Дизайн със собствен характер

Цветовете на HUAWEI Pura 90s Pro Max следват същия ритъм от сутринта до вечерта. Blush Gold е вдъхновен от първите лъчи светлина, Orange Ocean от последното сияние след залез, а Graphite Black от спокойствието на безмълвния космос. Флагманският смартфон се отличава с първата в индустрията метална рамка с двуцветен градиент и плосък дисплей. Антирефлексното и устойчиво на надраскване стъкло Kunlun намалява отблясъците с до 70% и запазва ясна видимост дори на пряка слънчева светлина. Батерията с голям капацитет от 5270 mAh е създадена за продължителна употреба, а 100 W HUAWEI SuperCharge позволява бързо зареждане между снимките.

Ако цветовете на HUAWEI Pura 90s Pro Max следват ритъма на деня, тези на HUAWEI Pura 90s Pro пренасят усещането за лято. Orange Soda, Coconut White и Mulberry Black са вдъхновени от освежаващите напитки по време на ваканция. Фотографията отново е в центъра. Ultra Lighting макро телефото камерата на модела фокусира от едва 5 см и улавя най-фините детайли с висока яснота. Зареждането му достига 66 W.

Повече информация за HUAWEI Pura 90s Pro Max ще откриете на https://consumer.huawei.com/bg/phones/pura90s-pro-max/.

Повече информация за HUAWEI Pura 90s Pro можете да научите на https://consumer.huawei.com/bg/phones/pura90s-pro/.

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1. Режимът с висока резолюция от 200 MP е наличен само при 4-кратно фокусно приближение и изисква поддръжка на HOTA. Стойностите на оптичното приближение са приблизителни.

2. Предлага се само за модела в цвят Orange Ocean.

3. Данните са от лабораториите на HUAWEI и сравняват антирефлексното и устойчиво на надраскване стъкло Kunlun със стандартно стъкло. Тъй като смартфоните са прецизни електронни устройства, съществува риск от повреда при екстремни условия на употреба. Моля, избягвайте изпускане, удари и контакт с твърди повърхности.

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