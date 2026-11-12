SAMEDAY стартира ''Националното първенство на Черния петък''

Новият логистичен център в София сортира 12 000 пратки на час

SAMEDAY App вече има над 550 хил. потребители в България

Преди началото на най-натоварения период за доставки през годината – Black Friday и коледните празници – SAMEDAY дава старт на играта „Националното първенство на Черния петък“. От 12 до 22 ноември всеки, който вземе пратката си от автомат easybox или от точка SAMEDAY Point в рамките на 4 часа след известието, че пратката го очаква, и се регистрира в играта през SAMEDAY App, има шанс да спечели iPhone 17 Pro Max или един от 10 ваучера за eMAG на стойност 200 евро. Играта е вдъхновена от футболната 2026 година и започва ден преди eMAG Black Friday, който тази година е от 13 до 20 ноември.



„Във всяко първенство резултатът зависи от целия отбор. В най-активния сезон за доставки всяка клетка на easybox локърите е постоянно заета и когато клиентът вземе пратката си бързо, той освобождава място за следващата поръчка. Затова превърнахме бързото вземане в игра с награди за хората, които играят в нашия отбор“, коментира Кирил Лудачки, изпълнителен директор на SAMEDAY България.

С пълните правила на играта можете да се запознаете тук.

Удобство на доставките с добавена стойност

Само през декември SAMEDAY очаква да обработи близо 1 милион пратки, с 15% повече спрямо същия период миналата година. Шест от всеки десет поръчки пристигат до клиентите извън дома – чрез автоматичните шкафчета easybox или SAMEDAY Point. Тенденцията се вижда и при партньорите на компанията: по данни на eMAG през миналата година над две трети от Black Friday поръчките на платформата са били доставени до easybox локъри.

Мрежата на SAMEDAY за доставки извън дома включва близо 900 автомата easybox и 900 партньорски точки SAMEDAY Point в над 450 населени места, а куриерите на компанията доставят до адрес в над 5 200 населени места.

Освен достъпността, компанията залага и на оптимизации – новият логистичен център на SAMEDAY в София увеличава капацитета за сортиране в България от 7 000 на 12 000 пратки на час – със 71% повече спрямо миналата година.

Зад това развитие стоят инвестициите на групата SAMEDAY, които през 2026 г. достигат около 56 млн. евро общо за страните, в които оперира. Около 30% от тях са насочени към технологии, а компанията планира да запази същото ниво на инвестиции и през 2027 г.

„Не спираме да се развиваме и усъвършенстваме в крачка с очакванията на потребителите. Подготовката ни за този натоварен период продължава цяла година. Влизаме в него с по-голям капацитет, гъста мрежа извън дома и приложение, което дава на клиентите контрол над всяка пратка“, допълва Кирил Лудачки.

По-кратък престой, повече контрол

През периода на Black Friday сроковете за съхранение на пратките се съкращават – до 36 часа в easybox и до 48 часа в SAMEDAY Point. Получателите, които имат нужда от повече време, могат да удължат престоя на пратката в easybox през приложението – с между 24 часа и 7 дни.

Над половин милион потребители на SAMEDAY App

За малко повече от година мобилното приложение на SAMEDAY премина границата от половин милион потребители в България. Към 5 ноември те са 554 423, като само за 16 дни – от 20 октомври до 5 ноември – са регистрирани над 62 хил. нови клиенти. Растежът е логичен в контекста на развитието на SAMEDAY като предпочитан канал за доставка и следва промяната в потребителското поведение: колкото по-често хората пазаруват онлайн, толкова по-важен е контролът върху доставката.

С новите функции на SAMEDAY App клиентите могат да активират автоматично удължаване на престоя на пратките в easybox, да пренасочват от адрес към локър, както и да избират и запазват предпочитаните си easybox локации от интерактивна карта. През приложението става и регистрацията за играта „Националното първенство на Черния петък“.

За SAMEDAY



Основана през 2007 г. в Румъния, SAMEDAY е регионална куриерска компания, част от eMAG Group от 2017 г. Компанията инвестира в технологии и логистична инфраструктура, за да направи доставките по-удобни за потребителите и по-ефективни за онлайн търговците.

В България SAMEDAY предлага доставки до адрес в над 5200 населени места и развива мрежа от близо 900 автоматизирани шкафчета easybox и 900 партньорски точки за получаване SAMEDAY point. Мобилното приложение SAMEDAY App допълва услугите с възможности за проследяване и управление на пратките, пренасочване, удължаване на престоя и плащане с банкова карта. За повече информация посетете www.sameday.bg.



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