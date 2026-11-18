Новият таблет обикновено не идва сам в ежедневието. На него искаме да прехвърлим снимките от телефона, бележките, контактите и настройките, с които сме свикнали. После идват малките задачи: да изпратим документ на колега, да покажем снимки на близките си или да продължим работа на компютъра.

В този контекст, новото поколение таблети на Samsung Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12+ са създадени да бъдат полезни в различни такива ситуации, а Smart Switch и Quick Share улесняват връзката с останалите устройства.

Ново устройство готово за работа

Представете си, че току-що сте разопаковали новия си таблет Galaxy Tab S12 Ultra и искате да го подготвите за работа или учене. Вместо да прехвърляте съдържание по единично, можете да използвате Smart Switch. При първоначалната настройка сканирате QR кода с предишното си устройство, избирате какво да преместите и започвате безжичното прехвърляне – без кабели и адаптери.

Това може да включва снимки, видеоклипове, контакти, бележки, акаунти, пароли и персонализирани настройки. Така на новия таблет могат да се появят не само важните файлове, но и част от нещата, които правят устройството удобно за конкретния човек. Например студентът може да продължи да използва събраните си материали и бележки, а човекът, който работи в движение – да разполага с нужните документи и настройки още в началото.

Един екран за няколко задачи

Galaxy Tab S12 Ultra има 14,6-инчов дисплей, а Galaxy Tab S12+ – 12,6-инчов. И двата модела идват със S Pen, така че бележки, списъци и бързи скици могат да се записват директно на екрана. Големият дисплей е полезен, когато например следите рецепта, докато подготвяте вечеря, или гледате видеоурок и искате да си запишете важните стъпки.

С Multi Window екранът може да се раздели на до три секции. Това позволява да слушате онлайн лекция и да си водите записки, да преглеждате календар, докато отговаряте на съобщение, или да сравнявате няколко документа, без непрекъснато да отваряте и затваряте приложения. S Pen е включен в комплекта, а при нужда таблетът може да се използва и със съвместима клавиатура, която се продава отделно.

Двата модела предлагат различен баланс между голям екран и удобство при носене. Ultra е за хората, които искат повече пространство за гледане и работа, а S12+ е по-компактният избор за чанта или раница. Батериите им са с капацитет съответно 11 600 и 10 600 mAh. Според Samsung те осигуряват до 23 часа възпроизвеждане на видео при Ultra и до 21 часа при S12+, като реалната издръжливост зависи от начина на употреба.

Снимките от таблета стигат до телефона и компютъра

Да предположим, че сте подготвили презентация или сте събрали снимки за семейния чат на таблета и искате да ги изпратите на някого наблизо. От „Галерия“ или „Моите файлове“ избирате какво да споделите, натискате бутона за споделяне и посочвате Quick Share. Можете да изберете устройството на получателя от списъка или да използвате QR код. Той потвърждава приемането и прехвърлянето започва.

Това е удобно и в съвсем обикновени моменти – например когато искате да изпратите няколко снимки от разходка на приятел, да споделите документ с колега или да прехвърлите видео към друго устройство. Не е необходимо файлът да се качва в облак или да се изпраща като прикачен файл към имейл.

Quick Share работи и с iOS устройства чрез AirDrop. Ако искате да изпратите снимка от Galaxy Tab към устройство с тази операционна система, активирате опцията „Споделяне с устройства на Apple“ от „Настройки“ > „Свързани устройства“ > „Бързо споделяне“. После избирате снимката или файла и го изпращате от менюто за споделяне. Така съдържанието може да премине директно между устройствата, дори когато хората около вас използват различни платформи.

Компютрите и лаптопите също могат да участват в този процес. Quick Share поддържа споделяне с компютри с Windows. Например документ, подготвен на таблета, може да бъде изпратен на лаптоп за последна редакция, а готовата версия – върната обратно или споделена с колега.

И като за финал. Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12+ предлагат пространство и инструменти за различни моменти от деня – от записки и работа с документи до снимки, видео и свободно време. Smart Switch улеснява преминаването към новото устройство, а Quick Share помага съдържанието да стига до хората и екраните, с които го използваме. Така таблетът се вписва по-естествено в ежедневието, без да остава отделен от останалите устройства.

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