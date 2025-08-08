Зеленски: Украйна и нейните съюзници трябва да подкрепят конструктивните стъпки на САЩ за мир

OFFNews 08 август 2025 в 20:10 1064 2
Володимир Зеленски, президент на Украйна

Снимка Getty Images
Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговата страна и нейните съюзници трябва съвместно да подкрепят всички конструктивни стъпки, предприети от САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна.

"Имаше много телефонни разговори в последните дни, много контакти на различни нива. Всички сме обединени от разбирането, че войната трябва да приключи и че Европа трябва да разработи обща позиция по всеки важен аспект на сигурността“, написа Зеленски в „Телеграм“ след телефонен разговор с премиера на Чехия Петър Фиала.

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои през почивните дни. Участието на Зеленски в нея засега е неясно. Най-вероятно е тя да бъде в ОАЕ, Швейцария, Рим или Унгария.

Малко след това във вечерното си обръщение Зеленски подчерта, че Киев и неговите съюзници споделят разбирането, че сега е възможно постигане най-малкото на прекратяване на огъня, зависещо от адекватен натиск над Русия, предаде БТА.

Зеленски съобщи, че е провел дузина телефонни разговори с лидери на различни страни и неговият екип е в постоянен контакт със САЩ. В последните дни Зеленски говори с лидерите на САЩ, Италия, Германия, Франция, на Литва, на Чехия и на други страни.

Съветници по националната сигурност от Украйна и съюзнически страни ще проведат разговори също днес, каза още украинският лидер.

    Горкичкият Зеленски! Това просташко мачкане от страна на болния кретен в Белия дом още му държи влага и сега се чуди как да "изчетка" говедото и му достави егоистичното удоволствие.

    Горкият Зеленски. Принуден е да лази в краката на този невменяем идиот -Краснов.
     
