Срещата Тръмп-Путин ще е в края на седмицата, не се знае дали Зеленски ще участва

Точната дата все още не е ясна. Вариантите са ОАЕ, Унгария, Швейцария и Рим

OFFNews 08 август 2025 в 19:49 1281 3
Владимир Путин и Доналд Тръмп в Осака, 2019 г.

Снимка Getty Images
Владимир Путин и Доналд Тръмп

Очаква се срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин да се състои в края на следващата седмица, твърди пред Скай нюз високопоставен източник от Белия дом.

Мястото все още се обсъжда, но възможностите включват ОАЕ, Унгария, Швейцария и Рим. По-нататъшни подробности или логистика все още не са ясни и са много променливи.

Точната дата все още не е ясна и не се знае дали украинският президент Володимир Зеленски ще участва. По-рано Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с Путин и без Зеленски.

Източникът на американското издание заяви, че руснаците са предоставили списък с изисквания за потенциално примирие и че в момента Вашингтон търси подкрепа от украинците и европейските си съюзници.

На фона на руските предложения Киев настоява, че няма да отстъпва територии, които Русия е анексирала незаконно.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3055

    3

    helper68

    08.08 2025 в 21:42

    -0
    +0
    Това красноречиво говори колко е ''загрижен'' перчема за Украйна..
    CNN: Пентагонът е получил разрешение да пренасочи оръжия, произведени за Украйна, обратно към американските запаси
    CNN съобщи, че меморандум от заместник-министъра на отбраната по политиката Елбридж Колби, който през юли е спрял военната помощ за Украйна, включва клауза, която позволява на Съединените щати да пренасочат определени оръжия и оборудване, предназначени за Украйна, обратно в американските запаси.
    Източник: CNN , както съобщава European Pravda

    3055

    2

    helper68

    08.08 2025 в 21:36

    -0
    +0
    От 7 месеца до сега е едно голямо НИЩО, и след ултиматума и след срещата ще пак НИЩО..
    А Нобелова награда за мир, перчема само може да я сънува!

    4246

    1

    БотоксПутю

    08.08 2025 в 20:31

    -0
    +3
    Защо им е Зеленски на тези двамата? Единият е агресор и убиец, чиято "политика" е заграбване на чужди територии, а другият - гешефтар с мерак за Нобелова награда за мир.
     