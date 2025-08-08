Срещата Тръмп-Путин ще е в края на седмицата, не се знае дали Зеленски ще участва

Очаква се срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин да се състои в края на следващата седмица, твърди пред Скай нюз високопоставен източник от Белия дом.
Мястото все още се обсъжда, но възможностите включват ОАЕ, Унгария, Швейцария и Рим. По-нататъшни подробности или логистика все още не са ясни и са много променливи.
Точната дата все още не е ясна и не се знае дали украинският президент Володимир Зеленски ще участва. По-рано Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с Путин и без Зеленски.
Източникът на американското издание заяви, че руснаците са предоставили списък с изисквания за потенциално примирие и че в момента Вашингтон търси подкрепа от украинците и европейските си съюзници.
На фона на руските предложения Киев настоява, че няма да отстъпва територии, които Русия е анексирала незаконно.
CNN: Пентагонът е получил разрешение да пренасочи оръжия, произведени за Украйна, обратно към американските запаси
CNN съобщи, че меморандум от заместник-министъра на отбраната по политиката Елбридж Колби, който през юли е спрял военната помощ за Украйна, включва клауза, която позволява на Съединените щати да пренасочат определени оръжия и оборудване, предназначени за Украйна, обратно в американските запаси.
