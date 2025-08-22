Заден: Канада отменя част от ответните мита за САЩ

Марк Карни

Снимка Getty images
Марк Карни вече не е толкова твърд по отношение на митата.

Канада ще отмени част от наложените по-рано ответни мита върху американски стоки от 1 септември, съобщи премиерът Марк Карни, цитиран от Си Ен Би Си. Решението е определено като жест на добра воля и стъпка към възобновяване на търговските преговори със САЩ.

През март Отава наложи 25-процентни мита върху широка гама американски продукти в отговор на въведените от Вашингтон същите по размер налози върху стомана и алуминий. Канада обаче ще запази 25-процентните мита върху американски автомобили, стомана и алуминий, уточни Карни.

"Докато работим активно със Съединените щати, нашият фокус остава върху стратегическите сектори", посочи канадският премиер.

Решението е било предшествано от телефонен разговор между Карни и президента Доналд Тръмп – първи след неуспешните преговори преди крайния срок за нови мита на 1 август. От офиса на канадския премиер определиха разговора като „продуктивен и всеобхватен“, като двамата лидери са се договорили да се срещнат отново скоро.

Белият дом приветства съобщението.

"Този ход от страна на Канада е закъснял. Очакваме да продължим дискусиите по търговските и националните въпроси", коментира американски правителствен представител, цитиран от БТА.

Решението бележи промяна в подхода на Отава, след като Канада бе сред малкото държави, които бързо отвърнаха на американския протекционизъм - нещо, което дразнеше Тръмп и министъра на търговията Хауърд Лътник.

Първият пакет ответни мита, въведен през март, наложи 25-процентна ставка върху американски стоки за около 30 милиарда канадски долара (21,7 милиарда щатски долара), включително портокалов сок, вино, облекло и мотоциклети.

Втората вълна бе отговор на митата върху вноса на стомана и алуминий, наложени от Тръмп. Тогавашният премиер Джъстин Трюдо въведе мита върху американски метални изделия и други потребителски стоки, засягайки внос за около 30 милиарда канадски долара годишно. Те бяха въведени малко преди Карни да поеме поста.

Самият Карни спечели изборите с обещание за твърд подход, който да причини "максимална болка" на Вашингтон, и по време на кампанията си отвърна на митата върху автомобилите, наложени от Тръмп, с аналогични мерки срещу американски коли. Като премиер обаче заема по-умерена позиция към ответните мита в сравнение с Трюдо.

Очаква се решението на Канада да бъде обсъдено в рамките на предстоящия преглед на Споразумението САЩ–Мексико–Канада (USMCA), договорено по време на първия мандат на Тръмп, който се очаква да започне в идните месеци.

    Незначителен червей

    23.08 2025 в 00:54

    САЩ са родители на човечеството ,през последните 100 години затова светът повтаря или копира САЩ Но щом получавам толкова минуси,значи не е вярно. И ко паим ся????

    alfakentavur

    22.08 2025 в 21:36

    САЩ са родители? На коя държава?
    Като изключим индианците - на всички останали там корените им са в Европа, Африка и Азия. И не непременно от преди около 200 години, а и доста по-скоро.

    Джендо Джедев

    22.08 2025 в 21:22

    Незначителен червей,

    Кои всички президенти на САЩ са правили идиотщините на Краснов, я ни осветли, моля! :D

    Незначителен червей

    22.08 2025 в 20:52

    Всички трябва да се съобразяват със САЩ. Всички!!!! Както всички деца, трябва да слушат родителите си. Всички американски президенти са го правили това ,сега Тръмп го прави открито и без заобикалки. Просто факти , всеки да ги разбира както си иска

     
