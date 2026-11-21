Взрив на яхта под български флаг вдигна на крак гръцките власти. Инцидентът e станал в марината Сани на полуостров Касандра, Халкидики. Единственият човек на борда е пострадал и е откаран в болница, предаде БГНЕС.
Експлозията е станала снощи, причините за нея засега не са установени. Според информация на гръцката брегова охрана плавателният съд е бил акостирал в марината и е плавал под български флаг.
Пострадалият е бил единственият човек на яхтата. Той е поет от екип на спешната помощ EKAB и транспортиран до общата болница в Полигирос.
Мъжът е гръцки гражданин и капитан на плавателния съд. Той е получил изгаряния при взрива. След експлозията в яхтата е започнала да навлиза вода, което е създало опасност от потъването ѝ. На място са предприети действия по изпомпването на водата от плавателния съд.
Като превантивна мярка около яхтата е поставена и специална плаваща бариера срещу замърсяване, която трябва да ограничи евентуалното разпространение на нефтопродукти и други замърсители в морето.
Гръцките власти разследват причините за инцидента. Към момента няма официална информация какво е предизвикало взрива и дали става въпрос за техническа неизправност.
Сани е сред най-известните яхтени комплекси на полуостров Касандра в Халкидики.Следете новините ни в :
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