Чиприян Чуку е новият кмет на Букурещ при над 90 процента обработени протоколи, показват резултатите, публикувани от Постоянното изборно бюро.

Кандидатът на Национално-либералната партия и настоящ кмет на Шести сектор в румънската столица получава 36,17 на сто от гласовете.

На второ място е независимата кандидатка Анка Александреску, подкрепена от опозиционния Алианс за обединение на румънците, с 21,94 процента.

Трети е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 20,50 на сто. Всички социологически проучвания в изборната седмица го сочеха като най-вероятния победител.

За позицията, останала вакантна след избирането на Никушор Дан за президент на Румъния, се надпреварваха 15 кандидати.

Изборният ден протече при ниска избирателна активност.