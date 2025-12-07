Китай и Япония се обвиняват в нагнетяване на напрежение

OFFNews 07 декември 2025 в 09:13 678 1
Самолети

Снимка БТА/AP

Говорител на китайския военноморски флот заяви, че самолет на японските сили за самоотбрана многократно е приближил и обезпокоил китайския флот по време на учение, а твърденията на Токио "не съответстват на фактите", предаде Ройтерс.

По-рано министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми каза, че китайски военен самолет е насочил радара си два пъти към японски изтребител във водите край японския остров Окинава.

По думите на Коидзуми китайски изтребител Джей-15 (J-15), излетял от самолетоносача "Ляонин“, е насочил вчера радара си към японски самолет Ф-15 два пъти - веднъж в 16:32 ч. местно време и (23:32 ч. бълг. вр.) и отново в 18:37 ч. (01:37 ч. бълг. вр.), обяви Коидзуми.

Япония се споразумя с Австралия за укрепване на връзките в сферата на сигурността, за да бъде възпрян Китай.

"Събитията от вчера са обезпокоителни. Австралия също е била обект на подобни действия" от страна на Китай, каза Марлс на Коидзуми в началото на разговорите, чиито първи минути бяха открити за медиите, посочва БТА.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    07.12 2025 в 09:25

    -0
    +0
    Няма страшно, Краснов пак ще скръцне със зъби на Япония (много ясно, че не на Китай!) и ще си пише 9-та прекратена от него война тая година. :D
     
    X

    Протестът през погледа на Gen Z репортерите на OFFNews