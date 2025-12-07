Поне 23-ма загинаха в нощен клуб в Индия

Поне 23 души са загинали при пожар в нощен клуб в индийския щат Гоа след експлозия на газова бутилка. Това съобщи индийската новинарска агенция ПТИ, позовавайки се на изявление на полицейските власти.
Повечето от загиналите са били работници в кухнята на клуба в град Арпора, съобщи премиерът на щата Гоа Прамод Савант, цитиран от БТА. Загинали са и „трима или четирима туристи“, добави той.
По думите на Савант три от жертвите са починали от изгаряния, а останалите - от задушаване.
Той е разпоредил разследване на причините за инцидента, за да може „отговорните да бъдат подложени на най-тежките наказания, предвидени от закона, всяка небрежност ще бъде третирана със строгост“.
Западният индийски щат Гоа, някогашна португалска колония на брега на Арабско море, е известен с морските си курорти, посещавани от туристи от цял свят, припомня Франс прес.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Кремъл щастлив, че Тръмп не го смята вече за пряка заплаха
София е в топ 5 за евтин туризъм на канадски портал
Манол Глишев: Днешните протестиращи са хора, които не се задоволяват с малко (видео)
Ню Йорк Таймс: Зеленски отслаби надзорниците в държавните компании и създаде условия за корупция