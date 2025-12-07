Поне 23-ма загинаха в нощен клуб в Индия

Поне 23 души са загинали при пожар в нощен клуб в индийския щат Гоа след експлозия на газова бутилка. Това съобщи индийската новинарска агенция ПТИ, позовавайки се на изявление на полицейските власти.

Повечето от загиналите са били работници в кухнята на клуба в град Арпора, съобщи премиерът на щата Гоа Прамод Савант, цитиран от БТА. Загинали са и „трима или четирима туристи“, добави той.

По думите на Савант три от жертвите са починали от изгаряния, а останалите - от задушаване.

Той е разпоредил разследване на причините за инцидента, за да може „отговорните да бъдат подложени на най-тежките наказания, предвидени от закона, всяка небрежност ще бъде третирана със строгост“.

Западният индийски щат Гоа, някогашна португалска колония на брега на Арабско море, е известен с морските си курорти, посещавани от туристи от цял свят, припомня Франс прес.