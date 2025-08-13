Среща Тръмп-Зеленски-Путин още другата седмица, обсъжда се къде

САЩ търсят място за тристранна среща между президентите Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Путин, която да се проведе в края на следващата седмица, съобщава CBS, позовавайки се на свои източници.

По-късно американският държавен глава заяви пред репортери:

"Ако първата среща мине добре, почти веднага ще имаме втора среща. Ще бъдем Путин, Зеленски и аз."

Тръмп добави, че ако не получи необходимите му отговори, няма да има втора среща.

Говорейки за днешната си онлайн среща с Володимир Зеленски и европейските лидери, президентът на САЩ я оцени с „десятка“ и я нарече много приятелска.

Тръмп отговори на въпрос дали ще има последствия за Путин и Русия, ако руският президент не се съгласи да прекрати войната в петък.

"Последиците ще бъдат много сериозни", каза той.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски, френският Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия след края на виртуалната среща с Тръмп.

Разговорът, който бе по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и Путин в Аляска.

Зеленски изрази по-рано днес надежда, че основна тема на срещата на върха в Аляска ще бъде спирането на огъня. Освен това украинският лидер подчерта, че трябва да се организира среща на върха между Украйна, Русия и САЩ, в която да участва и той. Украинският президент настоя също така за налагането на още санкции срещу Москва.

Френският президент Макрон заяви от своя страна след края на днешните онлайн консултации, че всички варианти остават на масата, включително и приемането на нов пакет от санкции срещу Русия. Макрон отбеляза, че и Тръмп е заявил, че всички териториални въпроси могат да се договарят само с участието на Киев.

Германският канцлер Мерц акцентира на това, че на срещата в Аляска трябва да бъдат защитени интересите в сферата на сигурността на Украйна и Европа.

"Заявихме това ясно пред Тръмп", добави той.

Мерц категорично отхвърли възможността за законно признаване на завладените от Москва територии в Украйна за руски. По думите му Тръмп до голяма степен споделя позицията на европейските съюзници по този въпрос.

"Говорихме накратко за гаранциите за сигурност. Украйна се нуждае от тях", каза още Мерц.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната срещу Украйна.