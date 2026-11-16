Следственият комитет на Русия съобщи, че е задържал руска гражданка, която според разследващите е замесена във взривяването на автомобил в Москва по поръчение на украинските тайни служби, предаде Ройтерс.
В изявлението се посочва, че жената, чието име не се съобщава, е поставила взривно устройство под автомобила на Сергей Заворотний, бивш говорител на някогашния украински премиер Микола Азаров.
Заворотний напуска Украйна по време на антиправителствените протести през 2014 г. и оттогава живее в Русия.
Атентатът срещу Заворотний бе извършен миналия петък. Той оцеля, но бе хоспитализиран в тежко състояние.Следете новините ни в :
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