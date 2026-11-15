Естония съобщи, че в последния момент е предотвратила опит за палеж на фабрика за дронове, организиран от руската служба за военно разузнаване (ГРУ).

"През нощта на 14 ноември опит за саботаж, разпореден от ГРУ, беше насочен срещу естонската отбранителна компания "Треод системс" (Threod Systems)", заяви премиерът Кристен Михал в Х. "Благодарение на засилените мерки за сигурност и бързата реакция на правоприлагащите органи бяха предотвратени сериозни щети. Нападателите бяха задържани", добави той.

Случаят е от Виимси, северно от Талин. Атаката беше предотвратена благодарение на намесата на екипите за сигурност на компанията, а осем лица, постоянно пребиваващи в Латвия, бяха арестувани, посочи главният прокурор Астрид Аси по време на пресконференция.

Премиерът Михал осъди случилото се като "само един епизод от по-широката хибридна война, която Русия води срещу Европа, с цел да намали подкрепата за Украйна и натиска върху Москва".

"Няма да се оставим да бъдем сплашвани. Естония се подготвя за възможността да затвори границата си с Русия, за да намали рисковете за нашето население и за националната ни сигурност“, заяви той.

Компанията "Треод системс" произвежда ударни и разузнавателни дронове, посочва АФП.

През август обект на подизпълнителя в отбранителния сектор "Милрем" (Milrem) в Талин стана мишена на опит за палеж и отново бяха арестувани латвийски граждани, припомня АФП, цитирана от БТА.

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