Папа Лъв Четиринадесети бе ударен в окото от броеница, която не успя да хване, след като му бе подхвърлена от някой от богомолците, събрали се на прощалната литургия на Светия отец в Перу, предаде Ройтерс.

Лъв Четиринадесети, чиято 12-дневна обиколка в Латинска Америка приключва утре, многократно е правил впечатление със сръчността, с която улавя различни подаръци, давани му от разстояние от събралите се. По този начин Светият отец е получавал малки кукли, знамена, а веднъж дори се спря, за да си вземе пица, предложена от жители на Чикаго по време на среща с богомолци на площад „Свети Петър“ в Рим.

Докато днес се придвижваше с папамобила, Светият отец обаче не успя да улови някакъв предмет, подхвърлен от богомолец от голямото множество, което се бе събрало в района на военновъздушната база „Лас Палмас“ край Лима.

На разпространени в интернет снимки и видео клипове се вижда как някой хвърля към Лъв Четиринадесети предмет, след което папата започва да търка с ръка окото си, като продължава да поздравява събралите се за прощалната литургия богомолци. От кадрите става ясно, че предметът най-вероятно е броеница.

Светият отец обаче продължава нататък, без да има някакви признаци, че предметът, който не е успял да улови, го е наранил.

В проповедта си папа Лъв Четиринадесети благодари на перуанците за тяхното гостоприемство по време на 6-дневната си визита в страната, която той нарече своя родина.

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