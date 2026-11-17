Община Ямбол призовава гражданите към повишено внимание заради очакван силен вятър в утрешния ден. Жълт код за силен вятър е обявен за 18 ноември 2026 г. (сряда), в област Ямбол.

По информация на Националния институт по метеорология и хидрология се очаква скоростта на вятъра да достигне 14–19 м/с, с пориви на места до 24 м/с, или близо 90 км/ч, съобщи общината.

Община Ямбол препоръчва да бъдат прибрани или добре закрепени саксии, мебели и други предмети по балкони, тераси и дворове, както и да се затворят прозорците. При излизане навън гражданите трябва да избягват престоя под дървета и в близост до строителни обекти, рекламни табла и нестабилни конструкции. Не е препоръчително паркирането на автомобили под големи дървета, както и посещението на паркове и детски площадки при силни пориви на вятъра.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.

При забелязани опасно наклонени дървета, паднали клони или повредени съоръжения гражданите могат да подават сигнали на денонощния дежурен телефон на Община Ямбол – 046 681 109. При непосредствена опасност за живота и здравето трябва да се сигнализира на телефон 112.

Община Ямбол призовава жителите да следят актуалната метеорологична обстановка и да спазват необходимите мерки за безопасност.



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