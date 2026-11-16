Британският принц Хари се срещна с ранени украински военнослужещи по време на двудневно посещение в Украйна. Той посети Лвов, където участва в конференция за медицински специалисти, организирана от специализирана клиника за пострадали по време на войната.

„Вие ще спечелите войната и след това ще имате всички предпоставки за успех“, заяви принцът пред участниците в конференцията.

Принц Хари прекара два дни в срещи с ветерани и посещения на проекти, свързани с тяхното лечение и рехабилитация.

Посещението му беше пазено в тайна от съображения за сигурност, като информацията за него беше разпространена след напускането му на страната.

„Украйна преживява война, каквато никоя друга страна не е изпитвала досега“, заяви той. По думите му технологичният напредък променя както бойните действия, включително използването на дронове, така и защитата на градовете и медицинската помощ за пострадалите.

Следете новините ни в :