САЩ намаляват войниците си на Източния фланг на НАТО

OFFNews 29 октомври 2025 в 11:05 1255 0
американски войници
Американски войници.

САЩ намалява броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и военновъздушната база „Михаил Когълничану“, съобщи министерството на отбраната на Румъния.

Румъния и другите членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ. Министерството уточни, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.

Въпреки това в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи, съобщава БТА.

