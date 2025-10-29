САЩ намаляват войниците си на Източния фланг на НАТО

САЩ намалява броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и военновъздушната база „Михаил Когълничану“, съобщи министерството на отбраната на Румъния.
Румъния и другите членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ. Министерството уточни, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.
Въпреки това в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи, съобщава БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Двама загинаха на жп релсите за ден, единият е нидерландец
Мегапоръчката за чистотата на София: СО с решение за три зони
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск
Община ''Люлин'' организира факелно шествие за Деня на будителите