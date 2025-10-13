Рюте се присмя за счупената руска подводница

OFFNews 13 октомври 2025 в 16:16 1932 2
Марк Рюте

Снимка БТА/AP
Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра на Русия заради "трудностите при придвижване" на една от нейните подводници, докато руските власти отричат, че тя е била принудена да излезе на повърхността поради технически проблеми, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руският Черноморски флот заяви, че дизеловата подводница "Новоросийск" е изплувала край Франция, за да спази правилата за навигация в Ламанша, и отхвърли съобщенията, че е претърпяла сериозна неизправност.

Но нидерландските власти посочиха през уикенда, че подводницата е била теглена на буксир в Северно море.

В реч в Словения Рюте обячи, че подводницата е "счупена”.

"Сега на практика почти не остана руско военноморско присъствие в Средиземно море. Има само една самотна и повредена руска подводница, която се прибира от патрул. Каква промяна в сравнение със сюжета на романа на Том Кланси от 1984 г. "На лов за Червения октомври". Днес нещата изглеждат по-скоро като търсене на най-близкия механик", коментира той.

Каналът в Телеграм ВЧК-ОГПУ, който публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, обяви миналия месец, че "Новоросийск" е имала сериозни технически проблеми, включително теч на гориво в трюма, което повишава риска от експлозия.

Руският Черноморски флот днес съобщи, че "Новоросийск" е извършвала "планиран преход" след завършване на задачите си в Средиземно море.

"Новоросийск", която е влязла в експлоатация през 2014 г., е част от група подводници, които носят крилати ракети "Калибър".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2973

    2

    Johnny B Goode

    13.10 2025 в 17:08

    -0
    +2
    Абе пак добре, че е успяла да изплува.
    Че помним една която не успя, а Путлер не позволи на лошите западняци да спасят екипажа и.

    3550

    1

    pr07ecH70r

    13.10 2025 в 16:32

    -0
    +12
    Много ясно, че не е имала технически проблем! Свършила й е нафтата. Хахахахах
     