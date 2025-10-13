Рюте се присмя за счупената руска подводница

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра на Русия заради "трудностите при придвижване" на една от нейните подводници, докато руските власти отричат, че тя е била принудена да излезе на повърхността поради технически проблеми, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руският Черноморски флот заяви, че дизеловата подводница "Новоросийск" е изплувала край Франция, за да спази правилата за навигация в Ламанша, и отхвърли съобщенията, че е претърпяла сериозна неизправност.

Но нидерландските власти посочиха през уикенда, че подводницата е била теглена на буксир в Северно море.

В реч в Словения Рюте обячи, че подводницата е "счупена”.

"Сега на практика почти не остана руско военноморско присъствие в Средиземно море. Има само една самотна и повредена руска подводница, която се прибира от патрул. Каква промяна в сравнение със сюжета на романа на Том Кланси от 1984 г. "На лов за Червения октомври". Днес нещата изглеждат по-скоро като търсене на най-близкия механик", коментира той.

Каналът в Телеграм ВЧК-ОГПУ, който публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, обяви миналия месец, че "Новоросийск" е имала сериозни технически проблеми, включително теч на гориво в трюма, което повишава риска от експлозия.

Руският Черноморски флот днес съобщи, че "Новоросийск" е извършвала "планиран преход" след завършване на задачите си в Средиземно море.

"Новоросийск", която е влязла в експлоатация през 2014 г., е част от група подводници, които носят крилати ракети "Калибър".