Руска подводница изплува край бреговете на Франция

В близост до бреговете на Франция е засечена руската подводница Б-261 "Новоросийск". Командването на Военноморските сили на НАТО съобщи, че ситуацията е под контрол и че подводницата вероятно е била принудена да изплувала заради техническа неизправност.

Фрега на френския флот следи движението в морските подстъпи на Алианса и е засякла присъствието на руския плавателен съд. НАТО потвърди, че постоянно следи ситуацията и има готовност да защити своите членки.

Б-261 "Новоросийск" е част от 4-та самостоятелна бригада подводници на Черноморския флот на Руската федерация. Тя е оборудвана с 18 торпеда и може да изстрелва до четири крилати ракети "Калибър".

Преди три дни на границата между Естония и Русия е забелязано и придвижване на въоръжена група мъже. Граничната полиция временно забрани преминаването през т.нар. Саатсески сапог на източната граница на Естония.

Русия започна нов етап от подготовката за потенциален конфликт с НАТО, известен като "Фаза нула". Откриването на "зелени човечета" на границата с Естония сочи към формирането на информационно-психологически плацдарм преди евентуална бъдеща война, съобщава американският Институт за изследване на войната (ISW).

Руските военни опровергаха информацията за аварийно изплуване на "Новоросийск" край бреговете на Франция.

"Информацията, разпространявана от редица медии за предполагаема неизправност и спешно изплуване на дизел-електрическата подводница "Новоросийск" край бреговете на Франция, не отговаря на действителността", се казва в съобщение на пресслужбата на Черноморския флот на РФ, цитирана от "Интерфакс".

От въпросното съобщение става ясно, че "в момента екипажът на подводницата извършва планов междуфлотски преход след приключване на задачите в състава на постоянното оперативно съединение на Военноморския флот на Русия в Средиземно море".

"В съответствие с международните правила за корабоплаване преминаването на подводници през пролива Ламанша се извършва изключително в надводно положение", допълват от Черноморския флот.

На 7 октомври френският Генерален щаб заяви, че фрегата на френските ВМС е проследила преминаването на руската подводница близо до бреговете на Бретан.

Според френските военни вероятно става дума за руската подводница "Новоросийск". Тя се е движела над водата в посока Ламанша. Френската фрегата е плавала успоредно с подводницата.