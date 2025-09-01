Путин обяви, че постигнал споразумения с Тръмп за край войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин обяви, че е постигнал „споразумения“ с американския си колега Доналд Тръмп за края на войната в Украйна по време на срещата им в Аляска миналия месец, съобщи Би Би Си.

Путин обаче не каза дали ще се съгласи на мирни преговори с украинския президент Володимир Зеленски с посредничеството на Тръмп.

След срещата в Аляска специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че Путин е дал съгласие за гаранции за сигурността на Украйна като част от евентуално бъдещо мирно споразумение, макар че Москва все още не е потвърдила това.

В изказване по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай Путин продължи да защитава решението си да нападне Украйна, като отново обвини Запада за войната.

Путин говори в Тиендзин, където се срещна със Си Дзинпин и Нарендра Моди. Той благодари на китайския и индийския лидери за подкрепата им и усилията да „улеснят разрешаването на украинската криза“.

В речта си Путин също така заяви, че „постигнатите споразумения“ по време на срещата му с Тръмп в Аляска „надявам се, ще се движат в тази посока, отваряйки пътя към мир в Украйна“.

Но отново подчерта, че „тази криза не е предизвикана от руската атака срещу Украйна, а е резултат от преврат в Украйна, подкрепен и провокиран от Запада“. И приписа войната на „непрекъснатите опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО“.

Коментарите на Путин идват дни след като Русия започна втората по големина въздушна атака срещу Украйна от началото на войната.

В петък френският президент Еманюел Макрон заяви, че Путин е изправен пред крайния срок, определен от Тръмп за понеделник, за да се съгласи на мирни преговори със Зеленски. Иначе „това ще покаже отново, че президентът Путин е манипулирал президента Тръмп“.